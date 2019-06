శ్రీ విష్ణును అభినందించిన వెంకీ

శ్రీవిష్ణు హీరోగా వివేక్‌ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రోచేవారెవరురా. శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈసినిమా యూనానిమస్‌ హిట్‌ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. కామెడీతో పాటు సందేశాత్మకంగా ఉందంటూ విశ్లేషకులు ప్రశంసిస్తున్నారు. సక్సెస్‌ ఆనందంలో ఉన్న శ్రీవిష్ణును ఓ సర్‌ప్రైజ్‌ కాల్‌ మరింత ఖుషీ చేసింది.

(మూవీ రివ్యూ : బ్రోచేవారెవరురా)

ఈ రోజు ఉదయం సీనియర్ హీరో వెంకటేష్‌, శ్రీవిష్ణుకు కాల్ చేసిన శుభాకాంక్షలు తెలిపి అభినందించారు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్‌ మీడియా పేజ్‌ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు శ్రీవిష్ణు. ఇటీవల జరిగిన బ్రోచేవారెవరురా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో శ్రీవిష్ణు తన అభిమాన కథానాయకుడు వెంకటేష్‌ అని తెలిపారు. అలాంటి వెంకటేష్‌ స్వయంగా కాల్ చేసి అభినందించటంతో శ్రీవిష్ణు ఆనందానికి అవదుల్లేవు.

Proud moment !!!😀

when my morning starts with a applause cal from my inspiration hero Venkatesh garu!!!#Brochevarevarura @Brochevarevarra pic.twitter.com/7RkRhhyE0a

— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) 29 June 2019