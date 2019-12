రేపే ట్రైలర్ విడుదల: దీపికా

ముంబై: బాలీవుడ్ టాప్‌ హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొనే నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఛపాక్‌. యాసిడ్‌ దాడి బాధితురాలు లక్ష్మీ అగర్వాల్‌ జీవితం ఆధారంగా దీపిక స్వయంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు మేఘనా గుల్జార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే తాజాగా దీపికా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఆరు సెకన్ల టీజర్‌ను తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు. దీనికి ‘ ఛపాక్‌ చిత్రం ట్రైలర్‌ రేపు( మంగళవారం) విడుదలవుతుంది. తప్పక చూడండి’ అంటూ ఆమె కామెంట్‌ చేశారు. వెరైటీగా ఉన్న ఈ టీజర్‌లో ‘రేపు ట్రైలర్‌ విడుదల’ అని కనిపిస్తుంది. ఇలా కథకు దగ్గరగా కొత్తగా ఉన్న టీజర్‌ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. దీంతో ఈ టీజర్‌ వైరల్‌గా మారింది. ఈ సినిమాలో దీపికా లుక్‌కు సంబంధించి పలు ఫోటోలను ఇప్పటికే చిత్రబృందం విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం షూటింగ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

చిత్ర దర్శకురాలు మేఘనా గుల్జార్‌ ఇటీవల ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ.. దీపికా ఇప్పటి వరకు నటించిన సినిమాలకు పూర్తి భిన్నమైన నటన ఉంటుందని తెలిపారు. తన నటనతో ఈ సినిమా మరో స్థాయికి చేరుతుందని పేర్కొన్నారు. షూటింగ్‌ సమయంలో దీపికా నవ్వే విధానం కూడా అచ్చం లక్ష్మీ అగర్వాల్‌లా ఉందని.. అంత బాగా దీపికా నటించిందని దర్శకురాలు మేఘనా గుల్జార్‌ పేర్కొన్నారు.

A moment is all it took...

Trailer out tomorrow.Keep watching this space...#Chhapaak@meghnagulzar @masseysahib @_KaProductions @foxstarhindi @MrigaFilms pic.twitter.com/OepDzgm1ic