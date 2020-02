బాలీవుడ్‌లో ఏటా అట్టహాసంగా నిర్వహించే ప్రతిష్టాత్మక ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం ఈ ఏడాది కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ 65వ అమెజాన్ ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ 2020 వేడుకకు బాలీవుడ్ నటీనటులు తరలివచ్చారు. ఈ వేడుకకు నిర్మాత కరణ్‌జోహార్‌, నటుడు విక్కీ కౌశల్‌ వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు. అసోంలోని గువాహటిలో ఉన్న ఇందిరా గాంధీ అథ్లెటిక్ స్టేడియంలో ఈ వేడుకను నిర్వహించారు.

2019లో బాలీవుడ్‌లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచినవారికి అవార్డులు ప్రధానం చేశారు. రణ్‌వీర్ సింగ్, ఆలియా భట్ జంటగా నటించిన ‘గల్లీ బాయ్’ సినిమా ఏకంగా 13 అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. ఫిలిం ఫేర్ వేడుకలో రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, కార్తీక్‌ ఆర్యన్‌, మాధురీ దీక్షిత్‌ తమ డ్యాన్సులతో అదరగొట్టారు. ఇక ఈ అవార్డ్స్‌లో 'గల్లీ బాయ్' సినిమా ఎక్కువ అవార్డులను గెలుచుకుంది. ఉత్తమ దర్శకురాలిగా జోయా అక్తర్‌, ఉత్తమ నటుడుగా రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, ఉత్తమ నటిగా ఆలియాభట్‌, ఉత్తమ సహాయ నటుడుగా సిద్ధాంత్‌ చతుర్వేది. అవార్డులను గెలుచుకున్నారు.

.@akshaykumar brings the house down with his unreal energy at the #AmazonFilmfareAwards. @AmazonFashionIn @amazonIN pic.twitter.com/naUGM7RtLi

— Filmfare (@filmfare) February 15, 2020