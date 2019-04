అమెరికన్ టెక్ జెయింట్‌ గూగుల్‌కు కీలక ఎగ్జిక్యూటివ్‌ రాజీనామా చేశారు. ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేసిన గూగుల్‌కు సేవలందించిన గూగుల్ ఇండియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఆసియా అధ్యక్షుడు రాజన్ ఆనందన్ సంస్థను వీడుతున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ నెల చివరి వరకు గూగుల్‌లో కొనసాగుతారు. పలు స్టార్టప్‌ కంపెనీల్లో పెట్టుబడిదారుగా ఉన్న ఆనందన్‌ వెంచర్ ఫండ్ సీక్వోయా కాపిటల్లో చేరాలని నిర్ణయించారు.

మరోవైపు రాజన్‌ స్థానంలో ప్రస్తుత గూగుల్ సేల్స్‌ కంట్రీ డైరెక్టర్‌ వికాస్ అగ్నిహోత్రి తాత్కాలిక బాధ్యత తీసుకుంటారని గూగుల్‌ వెల్లడించింది. అలాగే గత ఎనిమిదేళ్ళ కాలంలో గూగుల్‌కు విశేష సేవలందించి నందుకుగాను రాజన్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలుపు తున్నామని గూగుల్ ప్రకటించింది.

కాగా 2010లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియా నుంచి గూగుల్‌లో ఆనందన్ చేరారు. అంతకుముందు ఆయన డెల్ ఇండియా, మెకిన్సే & కంపెనీల్లో పని చేశారు.

8 amazing years. 850million internet users across India and SEA. Many billions of revenue and fastest growing region in the world. Incredible team that thinks big and executes superbly. Thank you @GoogleIndia #GoogleSEA. Loved every minute.

