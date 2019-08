న్యూఢిల్లీ : జమ్మూ కశ్మీర్‌కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పించే ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు చేస్తూ మోదీ సర్కారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యాపారవేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్ర స్వాగతించారు. భారత ప్రజలంతా కశ్మీరీలను ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకుని అక్కున చేర్చుకోవాల్సిన సమయం ఇది అని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు...‘ కొన్ని నిర్ణయాల గురించి తెలుసుకున్నపుడు.. ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఇంతకుముందే తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది. అసలు అలా ఎందుకు జరగలేదు అని అనిపిస్తుంది. ఈరోజు(సోమవారం) తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా అలాంటి కోవకు చెందినదే. జాతీయ వర్గంలోకి చేరిన కశ్మీరీలను ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా.. పూర్తిగా మనవారు అయ్యారనే భావనతో ఆత్మీయంగా హత్తుకోవాల్సిన సమయం ఇది’ అని మహీంద్ర గ్రూప్‌ అధినేత ట్వీట్‌ చేశారు.

There are some decisions, which when taken, evoke the reaction “Why couldn’t this have happened earlier?” Today’s decision falls in that category. It’s time for us all to embrace Kashmiris as an indistinguishable & inseparable part of our national community.

