ఢిల్లీ: ఇటీవలి కాలంలో కొందరు కాంగ్రెస్‌ నేతలు కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కార్‌ను ప్రశంసిస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. కేంద్రం తీసుకుంటున్న కొన్ని నిర్ణయాలను కొనియాడుతున్నారు. ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ శశిథరూర్‌ ముందు వరుసలో ఉండగా.. ఇక, తాజాగా ఆ లిస్టులోకి కాంగ్రెస్ నేత, మాజీ విదేశాంగ మంత్రి సల్మాన్ ఖుర్షీద్ కూడా చేరిపోయారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు చేయడాన్ని ఆయన ప్రశంసించడంతో కొత్త ట్విస్ట్‌ చోటుచేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టికల్ 370 విషయమై ఖుర్షీద్ ప్రస్తావిచడంపై కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో చూడాలి.

ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తర్వాత భారత దౌత్య బృందాలు పలు దేశాల్లో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇండోనేషియాకు వెళ్లిన బృందంలో సల్మాన్ ఖుర్షీద్ కూడా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇండోనేషియా ప్రతినిధి బృందంతో సల్మాన్‌ ఖుర్షీద్‌ మాట్లాడారు. జమ్ము కశ్మీర్‌కు సంబంధించి ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడం అభినందనీయం. ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే రాజ్యాంగంలోని ఈ ఆర్టికల్, భారతదేశంలోని మిగతా ప్రాంతాల నుంచి జమ్ముకశ్మీర్‌ వేరుగా ఉందనే భావన చాలా కాలంగా ఉంది. కేంద్రం ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడంతో ఈ భావన ముగిసింది.

MASSIVE RESET: Salman Khurshid: Art 370 gave outsiders the impression J&K was separate from India, but its abrogation, high voter turnout & elected govt prove it is integral to India."

WHAT CONG BRASS HASN'T SAID TILL NOW CONG MPs SAYING ALOUD.

Tharoor, Khurshid, who's next? pic.twitter.com/qDAHLvmJMo

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) May 30, 2025