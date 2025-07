రాయ్‌పూర్‌: ఛత్తీస్‌గఢ్‌ మాజీ సీఎం భూపేశ్‌ బఘేల్‌కు ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్ కేసులో మాజీ సీఎం కుమారుడు చైతన్య బఘేల్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) అధికారులు అరెస్ట్‌ చేశారు. దీంతో, ఆయన అరెస్ట్‌ కాంగ్రెస్‌లో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించింది.

మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఈడీ అధికారులు.. ఇవాళ ఉదయం భూపేశ్‌ బఘేల్‌ నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించారు. అనంతరం, మాజీ సీఎం భూపేశ్‌ బఘేల్‌ కుమారుడు చైతన్యను ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఈడీ అధికారులు.. 2019-2023 మధ్య భూపేశ్ బాఘేల్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం కుంభకోణం జరిగింది. దీనిక సంబంధించి రూ.2,160 కోట్లు మద్యం కుంభకోణం నుండి వచ్చిన ఆదాయాన్ని చైతన్య బాఘేల్ గ్రహీతగా ఉన్నారని ఆరోపించింది. దీంతో, రాష్ట్ర ఖజానాకు గణనీయమైన నష్టం వాటిల్లిందని ఈడీ పేర్కొంది.

VIDEO | Bhilai, Chhattisgarh: Congress workers clash with police personnel and try to stop ED vehicles after Chaitanya Baghel, son of former CM Bhupesh Baghel, was taken into custody by the Enforcement Directorate.



