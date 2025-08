ఇస్లామాబాద్‌: జమ్ము కశ్మీర్‌ అంశం, ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు విషయమై పాకిస్తాన్‌ ప్రధాని షహబాజ్‌ షరీఫ్‌ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాక్‌, భారత్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలకు కశ్మీర్‌ ప్రధాన కారణం అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇదే సమయంలో జమ్ము కశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్‌ 370 రద్దును షరీఫ్‌ తప్పుబడుతూ కేంద్రం నిర్ణయంపై మండిపడ్డారు.

పాకిస్తాన్‌ ప్రధాని షహబాజ్‌ షరీఫ్‌ తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ.. భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలకు కశ్మీరే ప్రధాన కారణం. భారత ప్రభుత్వం జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు చేయడం సరైన నిర్ణయం కాదు. యూఎన్‌ భద్రతా మండలి తీర్మానాలకు అనుగుణంగా కశ్మీరీ ప్రజల సంకల్పం, ఆకాంక్షలు మాత్రమే ముందుకు సాగడానికి ఏకైక మార్గం. కశ్మీరీల స్వేచ్చను భారత ప్రభుత్వం హరించింది. కశ్మీర్‌ ప్రజలను మోదీ ప్రభుత్వం అణిచివేసింది. కశ్మీర్ సమస్యకు న్యాయమైన పరిష్కారం పాకిస్తాన్ విదేశాంగ విధానంలో కీలకమైంది. ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు వంటి ఏకపక్ష చర్యలను తిప్పికొట్టడంలో అంతర్జాతీయ సమాజం పాత్ర పోషించాలి’ అని కామెంట్స్‌ చేశారు. ఆగస్టు 5, 2019న ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసిన సందర్భంగా భారతదేశం చర్యకు నిరసనగా పాకిస్తాన్ ఈ రోజును యూమ్-ఇ-ఇస్తేసల్‌గా పాటిస్తోందన్నారు. దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి.

Prime Minister Shehbaz Sharif reaffirmed that lasting peace in the region is impossible without resolving the Kashmir issue. He stated that India cannot strip Kashmiris of their right to freedom, the era of oppression will end, and justice will prevail. pic.twitter.com/WjXezNPmgl

— Fizza Butt (@fizzaabutt12) August 5, 2025