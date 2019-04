ఈస్టర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి తెలుగు ప్రజలకు ఈస్టర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘‘ ఈస్టర్‌ శుభదినాన ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబసభ్యుల్ని చల్లగా చూడాలి. మీ కుటుంబాన్ని సుఖసంతోషాలతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ ఈస్టర్‌’’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు వైఎస్‌ జగన్‌ ట్విట్‌ చేశారు.

May the risen Lord bless you and your loved ones this Easter; and fill your home with hope, love and joy. Happy #Easter

