 మెట్రో ఫేజ్-2 షురూ చేస్తాం.. | Revanth Reddy About Hyderabad City Development | Sakshi
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మెట్రో ఫేజ్-2 షురూ చేస్తాం..

Jun 15 2026 3:42 PM | Updated on Jun 15 2026 3:42 PM

మెట్రో ఫేజ్-2 షురూ చేస్తాం.. 

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Reventh Reddy metro city Metro Train Sakshi News
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