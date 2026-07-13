 రైతులపై బాబు మరో బాంబు | Kutami Govt To Aquire Farmer Lands In The Sake Of Sports City | Sakshi
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రైతులపై బాబు మరో బాంబు

Jul 13 2026 12:53 PM | Updated on Jul 13 2026 12:53 PM

రైతులపై బాబు మరో బాంబు

# Tag
Chandrababu Naidu TDP Kutami Prabhutvam Farmers Sakshi News
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