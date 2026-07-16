ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ని షేక్ చేసిన రన్వీర్ సింగ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' జపాన్ మార్కెట్ల
చెన్నైలోని సాలిగ్రామంలో నివసించే 31 ఏళ్ల యువతి, బుల్లితెర, సినిమాల్లో సహాయ నటిగా నటిస్తోంది.
పాండిచ్చేరి ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆల్రౌండర్ అమన్ ఖాన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు.
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మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
సినిమా హిట్ అయితే హీరోలకు లేదా దర్శకులకు నిర్మాత.. కారు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం లాంటివి టాలీవుడ్లో చూస్తూనే ఉంటాం.
ఉద్యోగాల కోతల ప్రభావం అన్ని రంగాల ఉద్యోగులపైనా పడుతుంది.
ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
విదేశీ గడ్డ మీద భారత టీ20 జట్టు వైఫల్యాల పరంపర కొనసాగుతోంది. తొలుత ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్ అయిన టీమిండియా..
Jul 16 2026 3:08 PM | Updated on Jul 16 2026 3:08 PM
మంత్రులకు సీఎం విజయ్ వార్నింగ్