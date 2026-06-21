ఎల్నినో ప్రతికూల ప్రభావం ఈ ఖరీఫ్ కాలంలో పంటలను, రైతులను ఎక్కువగానే ఇబ్బంద
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చెపాక్ వేదికగా అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో 9 వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది.
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Jun 21 2026 12:49 PM | Updated on Jun 21 2026 12:49 PM
సమంత గుడ్ పార్టనర్