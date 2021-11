సాక్షి, హైదరాబాద్‌: టీఎస్‌ ఆర్టీసీ ఎండీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నాటి నుంచి వీసీ సజ్జనార్‌ సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ తరుచూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఆర్టీసీని లాభాల బాటలో పరిగెత్తించేందుకు కృషిచేస్తూనే.. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు వినూత్న కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. అంతేగాక ట్విట్టర్‌లోనూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ప్రయాణికులు, నెటిజన్ల నుంచి వస్తున్న అభ్యర్థనలపై స్పందిస్తూ.. పరిష్కార మార్గాలను చూపుతున్నారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా జర్నలిస్టులకు టీఎస్‌ఆర్టీసీ ఎండీ వీసీ సజ్జనార్‌ శుభవార్త అందించారు. జర్నలిస్ట్‌ బస్‌ పాస్‌ కలిగి ఉన్న జర్నలిస్టులు తెలంగాణ టీఎస్‌ఆర్టీసీ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకుంటే తమకు లభించాల్సిన తగ్గింపు (కన్సెషన్‌) పొందవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌లో గుడ్‌న్యూస్‌ ఫర్‌ న్యూస్‌ ఫ్రెండ్స్‌ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ సూచనలు చేసిన ఇద్దరు నెటిజన్లకు ఆయన కృతజ్జతలు తెలియజేశారు. కాగా సజ్జనార్‌ నిర్ణయంపై జర్నలిస్టులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా మంది సజ్జనార్‌కు థాంక్స్ చెబుతూ ట్వీట్లు చేశారు.

Good NEWS for our NEWS friends! Now, #journalists with valid bus pass from #TSRTC can avail of concession online also while booking tickets through our #TSRTC website. Thank You @iAbhinayD & @NVNAGARJUNA for your suggestion

Patronage #TSRTC & #IchooseTSRTC #fridaymorning@V6News pic.twitter.com/7FEyzzBN99

— V.C Sajjanar IPS MD TSRTC Office (@tsrtcmdoffice) November 12, 2021