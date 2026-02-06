హే.. గిదెక్కడి పులి రా భయ్‌!

సాక్షి హైదరాబాద్: సిద్ధిపేట–యాదాద్రి–జనగాం సరిహద్దుల్లో పెద్దపులి సంచారం నేపథ్యంలో రాష్ట్ర అటవీ శాఖ కీలక సూచనలు చేసింది. రఘునాథపల్లి మండలం మండెలగూడెం శివార్లలో పులి పాదముద్రలు గుర్తించినట్లు తెలిపింది. దీంతో పరిసర గ్రామాల్లో అప్రమత్తత హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఏదైనా అత్యవసరమైతే తప్ప రాత్రిపూట బయిటకి వెళ్లకూడదని.. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఒంటరిగా కాకుండా గుంపులుగా మాత్రమే బయిటకి వెళ్లాలని తెలిపింది. అదే విధంగా పులి సంచారం నేపథ్యంలో రైతులు లైవ్ విద్యుత్ తీగలు పెట్టవద్దని అటవీశాఖ హెచ్చరించింది. పశువులను జాగ్రత్తగా కట్టాలని ఒకవేళ పులి దాడిలో పశువుల నష్టం జరిగితే ప్రభుత్వ నిబంధనల అనుగుణంగా పరిహారం చెల్లిస్తామని పేర్కొంది.
ప్రజలకు పులి కనిపిస్తే వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు లేదా పోలీసులకు సమాచారమివ్వాలని అటవీశాఖ తెలిపింది.గతేడాది మహారాష్ట్ర పాండవఖారా డివిజన్ నుంచి రాష్ట్రంలోకి పెద్దపులి వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో కొద్ది రోజులు పాటు సంచరించిన పులి ప్రస్తుతం జనావాస ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తుంది. దీంతో అటవీశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ పెద్దపులి సంచారం తీవ్ర కలకలం రేపుతుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులి రోజుకో రూటు మార్చుతూ అధికారులను ముప్పుతిప్పలు పెడుతుంది. దీంతో దానిని పట్టుకోవడం అధికారులకు సవాల్గా మారింది. ఈ క్రమంలో పులిదాడిలో ఇదివరకే అనేకమూగజీవాలు బలైపోయాయి.