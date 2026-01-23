సాక్షి, హైదరాబాద్: ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్కుమార్కు సిట్ చీఫ్ సజ్జనార్ నోటీసులు ఇచ్చారు. ‘‘నాపై ఏడు కేసులున్నాయని ప్రవీణ్ ఆరోపణలు చేశారు. నాపై చేసిన ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఇవ్వాలి. రెండు రోజుల్లో ఆధారాలు ఇవ్వకుంటే క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటాం’’ అంటూ సజ్జనార్ ట్వీట్ చేశారు.
BRS leader Sri R.S. Praveen Kumar, IPS (Retd), is hereby called upon to furnish complete and specific details of the alleged seven (07) criminal cases purportedly registered against the SIT Chief (myself) within two (02) days from the date of receipt of this notice. #Hyderabad… pic.twitter.com/yynhWo1TMU
— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) January 23, 2026