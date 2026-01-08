 HYD: న‌లుగురు విద్యార్థుల దుర్మ‌ర‌ణం | road accident in rangareddy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

HYD: న‌లుగురు విద్యార్థుల దుర్మ‌ర‌ణం

Jan 8 2026 6:50 AM | Updated on Jan 8 2026 7:28 AM

road accident in rangareddy

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: పుట్టిన రోజు వేడుకలు నలుగురు విద్యార్థుల ప్రాణాలు తీశాయి. మరో విద్యార్థిని ప్రాణాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టాయి. 

రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్జాగుడా వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. రోడ్డు ప్ర‌మాదంలో న‌లుగురు విద్యార్థులు దుర్మ‌ర‌ణం పాల‌య్యారు. గాయపడిన నక్షత్ర అనే విద్యార్థిని పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.  

హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ కాలేజీ విద్యార్థలు శ్రీ నిఖిల్,సూర్యతేజ,సుమిత్‌,రోహిత్,నక్షత్ర కోకాపేటలో పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. అనంతరం, ఓ స్నేహితుడిని డ్రాప్ చేసి తిరిగి నగరానికి వస్తుండగా ఘోరం జరిగింది. మితిమీరిన వేగంతో మీర్జాగుడా వద్ద ఢీవైడర్‌ను ఢీకొట్టింది.  వేగం ఎక్కువగా ఉండటంతో అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీ కొట్టింది.

దీంతో కారు బోల్తా పడి నలుగురు విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. నక్షత్ర అనే యువతికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ప్రమాదంతో అప్రమత్తమైన స్థానికులు యువతిని అత్యవసర చికిత్స ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఘోర ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు పప్రారంభించారు.మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

పూల స్కర్ట్‌లో ఆహా అనేలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 3

సీరియల్ బ్యూటీ విష్ణుప్రియ క్యూట్ మెమొరీస్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాయాబజార్ సావిత్రి లుక్‌లో యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో కలిసి కరీనా కపూర్ ఫారిన్ ట్రిప్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Court Gives Shock To TTD And AP Govt 1
Video_icon

సాక్షి ఫోటోగ్రాఫర్ పై తప్పుడు కేసు.. బుద్ధి చెప్పిన కోర్ట్
Nallajerla YSRCP Activists Meets YS Jagan Mohan Reddy 2
Video_icon

భయపడకు నేనున్నా.. వైఎస్ జగన్ ను కలిసిన నల్లజర్ల పోలీసు బాధితులు

YS Jagan Key Press Meet On Chandrababu Ruling 3
Video_icon

తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై నేడు వైఎస్ జగన్ ప్రెస్ మీట్
Big Question Debate On Amaravati Phase-2 Land Pooling 4
Video_icon

ఎన్ని ప్రాణాలు పోయినా.. ఐ డోంట్ కేర్! నాకు భూములు కావాల్సిందే!!
Sankranti Festival Effect Private Travels Hike Ticket Prices 5
Video_icon

అడ్డగోలు దోపిడీ.. సంక్రాంతికి ట్రావెల్స్ టికెట్ బాంబు
Advertisement
 