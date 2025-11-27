 ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కేసీఆర్‌ ఓఎస్డీని ప్రశ్నించిన సిట్‌ | Phone Tapping Case: SIT Probed KCR OSD Rajasekhar | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కేసీఆర్‌ ఓఎస్డీని ప్రశ్నించిన సిట్‌

Nov 27 2025 2:48 PM | Updated on Nov 27 2025 3:12 PM

Phone Tapping Case: SIT Probed KCR OSD Rajasekhar

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఓఎస్డీ(Officer on Special Duty) రాజశేఖర్‌రెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ప్రశ్నించింది. ఆయన స్టేట్‌మెంట్‌ను రికార్డు చేసింది.

గురువారం జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌లో రాజశేఖర్‌రెడ్డి విచారణకు హాజరయ్యారు. రెండు గంటలపాటు విచారణ జరిపి ఆయన స్టేట్‌మెంట్‌ను రికార్డు చేశారు సిట్‌ అధికారులు. గత ఏడాది మార్చిలో ఈ కేసు నిందితుడు రాధా కిషన్(టాస్క్ ఫోర్స్ మాజీ డీసీపీ) ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్‌ ఆధారంగానే కేసీఆర్‌ ఓఎస్డీని విచారించినట్లు తెలుస్తోంది. 

రాధాకిషన్‌ తన స్టేట్‌మెంట్‌లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ పేరును ప్రస్తావించారు. కేసీఆర్ కుటుంబం సభ్యులు, పార్టీలో సన్నిహితుల వ్యవహారాలను చక్కబెట్టేందుకు తాము పని చేశామని పేర్కొన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే పదేళ్లపాటు కేసీఆర్‌కు ఓఎస్డీగా పని చేసిన రాజశేఖర్ రెడ్డిని సిట్‌ ప్రశ్నించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయిలో చిల్ అవుతున్న అప్సరరాణి (ఫొటోలు)
photo 2

రాజన్న చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌.. చీరకట్టులో ఎంత బాగుందో! (ఫోటోలు)
photo 3

‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’మూవీ రిలీజ్ ట్రెండింగ్ లో భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 4

‘మరువ తరమా’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్(ఫొటోలు)
photo 5

‘రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి’ చిత్రం సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Pullareddy Kandriga Public React on Chevireddy MadhusudhanReddy Parents News 1
Video_icon

YSRCP నేత చెవిరెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి తల్లిదండ్రులపై దాడి
Chandrababu Land Scam Visionary 2
Video_icon

AP: ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండి విజనరీ ముసుగులో భారీ స్కెచ్
Big Relief To 2019 Group 2 Rankers In Telangana High Court 3
Video_icon

2019 గ్రూప్ 2 ర్యాంకర్లకు తెలంగాణ హైకోర్టులో ఊరట
Actress Meenakshi Chaudhary Upcoming Movies 4
Video_icon

టాలీవుడ్ సరికొత్త సంక్రాంతి సుందరి - మీనాక్షి చౌదరి..
Hero Ravi Teja Upcoming Movies 5
Video_icon

పొంగల్ మూవీతో అయినా మాస్ రాజా ఫ్లోప్స్ కు బ్రేక్ పడుతుందా?
Advertisement
 