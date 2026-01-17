ఈ సంక్రాంతికి రాబోతున్న సినిమాల్లో 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' ఒకటి. రవితేజ హీరోగా నటించాడు.
గదగ్: కర్ణాటకలో అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.
'రాజాసాబ్ సినిమా చూసి ప్రభాస్ అభిమానులు డిసప్పాయింట్ అవలేదు, అలా అని సంతృప్తి చెందలేదు.
చిన్నారి వరుణవి గురించి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది.
ఆదివారం రాగానే.. నాన్ వెజ్ కోసం ఉరుకులు పెడుతుంటారు.
సాక్షి, యాదాద్రి భువనగిరి: సంక్రాంతి �...
లండన్లో సమోసాలు అమ్ముతున్న బిహార్...
సాక్షి, యాదాద్రి భువనగిరి: యాదగిరిగు�...
కారకాస్: వెనెజువెలా నాయకుడు నికోలస్...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లో చైన�...
చెన్నై: తమిళనాట రాజకీయం మరోసారి ఆసక్�...
గదగ్: కర్ణాటకలో అరుదైన ఘటన చోటుచేసుక�...
తిరువనంతపురం: కేరళ పర్యటనలో ఉన్న కేం�...
తిరువనంతపురం: కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్...
గాంధీనగర్: గుజరాత్ పర్యటనలో ఉన్న ప్�...
గత కొన్నేళ్లుగా భారతదేశంలోని పర్యాట�...
చిన్నారుల ఆకలి తీర్చాల్సిన ఆహార పథకం...
డమాస్కస్: సిరియాలో తిష్టవేసిన ఇస్లా...
గాంధీనగర్: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) �...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో ఓ మహిళా ...
బెంగళూరు: కొన్ని సందర్భాల్లో నువ్వు �...
కోల్కత్తా: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల...
సాక్షి, హైదరాబాద్: సంక్రాంతి పండుగ స�...
టెహ్రాన్: ఇరాన్లో నిరసనలు పీక్ స్�...
సాక్షి, నంద్యాల: ఏపీ ప్రయోజనాలను తుంగ�...
టైటిల్ : ది రాజాసాబ్
వాషింగ్టన్: తమ అగ్రరాజ్య ఆధిపత్యాన్ని ధిక్కరిస్తున్న దేశాలప
వెన్నుపోటు ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య.. నాడు మామకు.. నేడు సీమకు
Jan 17 2026 4:29 PM | Updated on Jan 17 2026 4:54 PM
సాక్షి, హైదరాబాద్: కొండాపూర్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మై హోమ్ మంగళ అపార్ట్మెంట్ దగ్గర థర్మకోల్ గోదాంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఐదు ఫైరింజన్లతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పుతున్నారు.
బుడ్డోడితో బీచ్లో బుల్లితెర నటి లహరి (ఫోటోలు)
నువ్వే పెద్ద బంగారానివి! (ఫోటోలు)
మిహికా: 2016.. అంతా సెల్ఫీలమయం (ఫోటోలు)
‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సక్సెస్ సెలెబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
వైభవంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధ ఉత్సవాలు (చిత్రాలు)
Hyd: ఈ అద్దెలతో బతకడం కష్టమే.. సగం జీతం దానికే..!
Vidadala Rajini: దళితులను బతకనివ్వరా? అధికారం ఇస్తే ఇలాగే ఉంటుంది
Kakinada : మంచి ప్రభుత్వం అంటే మర్డర్లు చేయటమా?
TS Secretariat : ప్రజలకు అందుబాటులో లేని మంత్రులు, అధికారులు
ఎద్దునే పడగొట్టాడు జల్లికట్టులో యువకుడు సాహసం