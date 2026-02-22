 కోడిపెట్టను ఎరవేసి.. పుంజు చోరీ! | kodipuju thife in Julurupadu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కోడిపెట్టను ఎరవేసి.. పుంజు చోరీ!

Feb 22 2026 6:15 AM | Updated on Feb 22 2026 6:15 AM

kodipuju thife in Julurupadu

‘హనీ ట్రాప్‌’పై పోలీసులను ఆశ్రయించిన యజమాని

జూలూరుపాడు: ఆ పుంజులో ఏం ప్రత్యేకత ఉందో ఏమో కానీ.. ఇద్దరు వ్యక్తులు కోడి­పెట్టను ఎర­గా వేసి మరీ దాన్ని ఎత్తు­కెళ్లారు. మనుషులను బురిడీ కొట్టించడానికి, డబ్బు లాగడానికి కేటుగాళ్లు హనీ ట్రాప్‌ను ఆ­యుధంగా వా­డి­నట్లే ఇక్కడ కూడా వ్యవహరించడం విశేషం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూ­లూ­రుపాడు మండలం జేత్యాతండాలో ఈ ఘట­న చోటుచేసుకుంది. మాచినేనిపేట­తండా గ్రామపంచాయతీ పరిధి జేత్యాతండాకు చెందిన రైతు లకావత్‌ జేత్‌రామ్‌ తన ఇంట్లో మూడు కోడి పుంజులు, ఒక పెట్ట­ను పెంచుతున్నాడు.

ఈనెల 19వ తేదీన మధ్యాహ్నం ఆయన పొలా­నికి వెళ్లి సాయంత్రం వచ్చేసరికి ఒక పుంజు కనిపించలేదు. ఇరుగుపొరుగు వారిని ఆరా తీ­య­గా ద్విచక్రవాహనంపై ఇద్దరు వ్యక్తు­లు కోడి పెట్టను తీసుకుని వచ్చినట్లు తేలింది. ఆ వ్యక్తులే పెట్టను ఎరగా వేయ­గా.. జేత్‌రామ్‌ ఇంట్లోని కోడి పుంజు దగ్గరకు రావడంతో దాన్ని పట్టుకు­ని బైక్‌పై పారిపోయినట్లు గుర్తించాడు. దీనిపై జేత్‌రామ్‌ శనివారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

పళని మురుగన్‌ని దర్శించుకున్న హీరో నిఖిల్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 3

అంబానీ ఇంద్రభవనానికి హిల్లరీ క్లింటన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

నరేశ్‌కు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు.. ఎందుకంటే? (ఫోటోలు)
photo 5

సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
8th Grade Boy Attack by Three Classmates 1
Video_icon

AP: 8వ తరగతి బాలుడిపై ముగ్గురు తోటి విద్యార్థుల లైంగిక దాడి..
Actor Pramod Shetty Comments on Rashmika Mandanna's Wedding 2
Video_icon

విజయ్ & రష్మిక పెళ్లిపై నటుడు ప్రమోద్ శెట్టి కీలక వ్యాఖ్యలు
YSRCP Kakani Poojitha Strong Counter to Chandrababu Over TDP Goons Threats 3
Video_icon

మీ బెదిరింపులకు భయపడను.. నోటీసులపై పూజిత రియాక్షన్
YSRCP Malladi Vishnu Sensational Comments on Single Member Commission 4
Video_icon

అది ఏక సభ్య కమిషన్ కాదు.. తెలుగుదేశం పార్టీ కమిషన్
Women Shocking Comments on Her Husband 5
Video_icon

Dharmavaram: నా భర్త అలాంటోడే ఆయన ఫ్రెండ్ తో కలిసి లైంగికంగా..
Advertisement
 