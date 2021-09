సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే తెలంగాణా మంత్రి కేటీఆర్‌ మరోసారి ఆసక్తికరంగా వార్తల్లో నిలిచారు.సాధారణంగా కోవిడ్‌ బాధితులు, ఇతర సమస్యలపై చురుగ్గా స్పందిస్తూ అభినందనలు అందుకునే కేటీఆర్‌ పాపులర్‌ రియాల్టీ షో కౌన్ బ‌నేగా క‌రోడ్ ప‌తి -13లో అనూహ్యంగా చోటు సంపాదించుకున్నారు. అయితే ఆయన పార్టిసిపెంట్‌గా అనుకుంటే మాత్రం.. మీరు పొరబడినట్టే..విభిన్న అంశాలపై స్పందించే ఆయన ట్వీట్‌ కేబీసీలో ఒక ప్రశ్నగా రావడం విశేషంగా నిలిచింది. ఇపుడు ఈ ట్వీట్ తెగ వైరలవుతోంది.

బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ హోస్ట్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న ఈ షోలో కేటీర్‌ ట్వీట్‌ను కేబీసీ షో నిర్వాహకులు పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. తాజాగా భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్స్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌, సౌర‌వ్ గంగూలీ హాజ‌రైన ఎపిసోడ్‌లో కేటీఆర్ గ‌తంలో చేసిన ట్వీట్‌ని ప్ర‌శ్న‌గా సంధించారు హాట్‌ సీట్‌లో ఉన్న అమితాబ్‌. దీనిపై స్వయంగా కేటీఆర్‌ కూడా ఒకింత ఆశ్చర్యాన్ని, మరింత సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఏదో స‌ర‌దాగా చేసిన ట్వీట్ ఇలా కేబీసీలో రావ‌డం సతోషంగా ఉందన్నారు.

కరోనా చికిత్సలో ఉపయోగించే మెడిసిన్ లిస్ట్‏ను తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ గతంలో ట్వీట్‌ చేశారు. వీటిని సరిగ్గా పలికే వారున్నారా ? అంటూ ట్వీట్ చేశారు. అంతేకాదు దీని వెనుక ఖచ్చితంగా ఈయన హస్తం ఉండే ఉంటుదని చమత్కరిస్తూ కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ ఎంపీ శ‌శి ధ‌రూర్‌ని ట్యాగ్‌ చేశారు. ఆ ట్వీటే కేబీసీలో ప్ర‌శ్నగా మారింది. కేటీఆర్‌ ఈ ట్విట్‌ను ఎవరికి ట్యాగ్ చేశారంటూ కేబీసీలో అమితాబ్‌ ప్రశ్నించారు. సమాధానాల్లోని నాలుగు ఆప్షన్స్‌గా కపిలి సిబల్, సుబ్రమణ్యన్ స్వామి, అమితావ్ గోష్, శశిథరూర్ పేర్లను ఇచ్చారు. దీనిపై దాదాసౌర‌వ్ గంగూలీ, చాలా స్మార్ట్‌గా ఆలోచించి శ‌శిథ‌రూర్ అని చెప్పారు. ఇంగ్లీష్‌పై ప‌ట్టు అంటే రాజకీయ వర్గాల్లో ఎవరికైనా ఠక్కున గుర్తొచ్చేది పేరు శశి థరూర్‌.

Rs.40000 worth question 👇🏾 pic.twitter.com/GlT0T5UjNz

Would you like to answer this question asked in KBC today @KTRTRS garu ? pic.twitter.com/QPmZPVnqvD

Ain’t this hilarious @ShashiTharoor ! Just a tongue-in-cheek comment apparently made it to KBC 😁 Hope Dada and Sehwag got it right https://t.co/y6VsC9lFEg