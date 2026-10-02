కరీంనగర్: పెద్దపల్లి జిల్లా, రామగుండం ఎన్టీపీసీ కృష్ణానగర్లో చైన్ స్నాచింగ్ కలకలం రేపింది. నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఓ మహిళను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇద్దరు దుండగులు పల్సర్ బైక్పై వెనుక నుంచి వచ్చి ఆమె మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసును అపహరించారు. ఊహించని ఘటనతో బాధితురాలు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైంది. చైన్ లాక్కున్న వెంటనే దుండగులు అదే బైక్పై వేగంగా అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. అలాగే, సమీపంలోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలిస్తూ దుండగుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు. బైక్ నంబర్, నిందితుల ఆనవాళ్ల ఆధారంగా వారిని గుర్తించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు.
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