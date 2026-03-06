 గచ్చిబౌలిలో పేలిన హీలియం గ్యాస్‌ బెలూన్‌ | Helium Gas Balloon Explodes in Gachibowli Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గచ్చిబౌలిలో పేలిన హీలియం గ్యాస్‌ బెలూన్‌

Mar 6 2026 7:50 PM | Updated on Mar 6 2026 8:54 PM

Helium Gas Balloon Explodes in Gachibowli Hyderabad

హైదరాబాద్‌:  నగరంలోని గచ్చిబౌలిలో హీలియం గ్యాస్‌ బెలూన్‌ పేలి నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. బ్రహ్మకుమారీస్‌ శాంతి సరోవర్‌ ప్రాంగణంలో అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌ గ్యాస్‌ బెలూన్‌ పేలింది. ఓ  కన్వెన్షన్ లో  హొలీ ఈవెంట్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం బెలూన్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే అది గాలికి ఎగిరి వచ్చి బ్రహ్మకుమారీస్ ప్రాంగణంలో పడింది. 

దీన్ని  బ్రహ్మకుమారీస్‌ వాలంటరీలు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా ఒక్కసారిగా పేలింది,. ఈ ఘటనలో నలుగురు గాయపడ్డారు. ​గాయపడిన వారిని వెంటనే ఉస్మాన్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి హీరోయిన్ సుమలత ఫ్యామిలీ ఫొటోలు
photo 2

జాన్వీ కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

నయనిక పెళ్లి కూతురి వేడుక.. అల్లు ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖ హీరోయిన్లు (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి వేడుకలో విజయ్‌, త్రిష సందడి.. ఫోటోలు వైరల్

Video

View all
100 Nuclear Bombs Could End Life on Earth? The Terrifying Truth 1
Video_icon

ఏ దేశంలో ఎన్ని అణుబాంబులున్నాయి? మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైందా
Allu Arjun Financial Help To Senior Actress Pavala Shyamala By Giving 10 Thousand Every Month 2
Video_icon

పావలా శ్యామలకు బన్నీ భరోసా..!
UPSC Civils Results Released and The Topper is Anuj Agnihotri 3
Video_icon

UPSC సివిల్స్ ఫలితాలు విడుదల టాపర్స్ వీళ్లే
Israel Used Blue Sparrow Missile on Khamenei Assassination 4
Video_icon

బ్లూ స్పేరోతో ఖమేనీపై దాడి ఇజ్రాయెల్ కీలక ప్రకటన..
US Missile Attacks on Iran, Israel Strikes Beirut as Middle East War Escalates 5
Video_icon

భీకర యుద్ధం.. ఇరాన్ గుండెల్లో బాంబుల వర్షం
Advertisement
 