హైదరాబాద్: ఏ రంగం అభివృద్ధి చెందాలన్నా, విద్యుత్ అత్యంత ప్రధానమని, అందుకే రాష్ట్రానికి వచ్చే పదేళ్ల విద్యుత్ డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ విద్యుత్ డిమాండ్, భవిషత్తు ప్లణాళికలపై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క హైదరాబాద్లో శనివారం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో తెలంగాణలో 9 శాతం గ్రోత్ ఉండనున్నదని, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి ప్రకారం చూస్తే వచ్చే పదేళ్ళ లో 20శాతం మైనస్లో ఉంటామన్నారు. అందుకే విద్యుత్ సమస్యలను తగ్గించడానికి గ్రీన్ ఎనర్జి ఉత్పత్తి చేయాలని భట్టి పేర్కొన్నారు. ప్రపంచం అంతటా విద్యుత్ కష్టాలు ఉన్నాయని, అందుకే గ్లోబల్ అంతా గ్రీన్ ఎనర్జి వైపు వెళ్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం సోలార్లో మైనస్ 780 మెగావాట్స్ లో ఉన్నామన్నారు. ఎనర్జీ స్టోరేజ్లో మైనస్ 4వేల మెగావాట్స్ లో ఉన్నామని, ఎనర్జీ స్టోరేజ్పై గతంలో ఎక్కడా ప్లానింగ్ లేదన్నారు. థర్మల్, విండ్ విషయంలో 2028 వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం పరవాలేదన్నారు. ఎనర్జీ స్టోరేజ్ విషయంలో ప్లాన్ చెయ్యకపోతే మనం మైనస్ 8500 మెగావాట్స్ లో ఉంటామని భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.
గ్రిడ్ కెపాసిటీ అనేది రాష్ట్రానికి గుండెకాయ లాంటిదని, గ్రిడ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే రాష్ట్రంలో చీకటి తప్పదని భట్టి పేర్కొన్నారు. గ్రిడ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు పెట్టరని అన్నారు. సోలార్ పవర్ అనేది వాతావరణం పై ఆధారపడుతుందని, థర్మల్ పవర్ అనేది రాష్ట్రానికి చాలా ముఖ్యమన్నారు. కొందరు తెలియని వాళ్ళు సోలార్ ఉండగా, థర్మల్ ఎందుకు అని అంటారని భట్టి పేర్కొన్నారు. విద్యుత్ విషయంలో ఇప్పుడే ప్రణాళికలు మొదలు పెట్టకపోతే, వచ్చే పదేళ్లలో పది వేల మెగావాట్స్ థర్మల్ అందుబాటులోకి రాదన్నారు. విద్యుత్ విషయంలో రాజకీయ విమర్శలు చేయడం కరెక్ట్ కాదని, తాము రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కట్టుబడి పనిచేస్తున్నామన్నారు. తమ ప్రభుత్వం సంకుచిత మనస్తత్వంతో ఆలోచించదన్నారు.
