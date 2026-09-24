 పండుగల వేళ.. సలసల | Cooking oil prices deal a crushing blow to kitchen budget of People | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పండుగల వేళ.. సలసల

Sep 24 2026 4:22 AM | Updated on Sep 24 2026 4:22 AM

Cooking oil prices deal a crushing blow to kitchen budget of People

వంటింటి బడ్జెట్‌పై వంట నూనెల ధరల పిడుగు

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, రష్యా–ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధ ప్రభావం 

దిగుమతి వ్యయాల దెబ్బతో పైపైకి ధరలు 

తెలంగాణలో ఇప్పటికే లీటరుకు రూ.20–30 వరకు భారం 

సన్‌ఫ్లవర్, వేరుశనగ నూనెల ధరలు రూ.200కు చేరువలో, సోయా రూ.160పైనే, పామాయిల్‌ రూ.150 

మరో 7–8 శాతం పెంపునకు కసరత్తు

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: పండుగల వేళ వంట నూనె ధరలు సలసల కాగుతున్నాయి. దసరా, దీపావళి పండుగలకు సన్నాహాలు మొదలైన సమయంలోనే వంటింటి బడ్జెట్‌పై నూనె ధరలు మరోసారి భారంగా మారుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి పామాయిల్, సోయాబీన్, సన్‌ఫ్లవర్‌ నూనెల ధరలు పెరగడం.. పశి్చమాసియా ఉద్రిక్తతలతో రవాణా, బీమా వ్యయాలు అధికం కావడం.. రష్యా–ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధ ప్రభావంతో సన్‌ఫ్లవర్‌ నూనె సరఫరాపై అనిశ్చితి.. రూపాయి బలహీనపడటం.. ఇవన్నీ కలిసి దిగుమతి వ్యయాలను పెంచుతున్నాయి. ఫలితంగా దేశీయ మార్కెట్‌ లో వంట నూనెల ధరలు ఏడాది కాలంలో 20 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఇప్పటికే మార్చి నుంచి రెండు విడతల్లో 10–12 శాతం మేర ధరలు పెరగ్గా.. పండుగల డిమాండ్‌ నేపథ్యంలో మరో 7–8 శాతం పెంపు పరిశీలనలో ఉంది. 

రాష్ట్రంలో రూ.20–30 అదనపు భారం 
కొన్ని నెలలుగా వంట నూనెల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌ సహా పలు ప్రాంతాల్లో రిఫైన్డ్‌ వెజిటబుల్, సీడ్‌ ఆయిల్స్‌ ధరలు మూడు నెలల వ్యవధిలోనే లీటరుకు రూ.20–30 వరకు పెరిగాయి. జూన్‌లో సన్‌ఫ్లవర్‌ నూనె లీటరు రూ.150–160, పామాయిల్‌ రూ.110 –140, వేరుశనగ నూనె రూ.170–185 మధ్య పలికింది. అప్పట్లో వ్యాపారులు ధరలు రూ.200 దాటే అవకాశం ఉందన్నారు. తాజా కేంద్ర ధరల పర్యవేక్షణ గణాంకాల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఈనెల 19న తెలంగాణలో ప్యాకింగ్‌ చేసిన వేరుశనగ నూనె రిటైల్‌ సగటు ధర రూ.193.64 గా నమోదైంది. అంటే రూ.200 మార్క్‌కు చేరువ లో ఉంది. బ్రాండ్, ప్రాంతం, ప్యాకింగ్, నాణ్యతను బట్టి ధరల్లో తేడాలు ఉంటున్నాయి. సెప్టెంబర్‌ 22 నాటికి ప్యాకేజ్డ్‌ వేరుశనగ నూనె రూ.209.58, సన్‌ఫ్లవర్‌ నూనె రూ.193.97, సోయాబీన్‌ రూ.166.97, పామాయిల్‌ రూ.153.03గా ఉంది. రాష్ట్రంలోనూ ఆయా నూనెల ధరలు రూ.200కు చేరడం గమనార్హం.  

దిగుమతులపైనే ఆధారం 
దేశంలో వినియోగించే వంట నూనెల్లో 58 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. పామాయిల్‌కు ఇండోనేషియా, మలేసియా; సోయాబీన్‌ నూనెకు అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్‌; సన్‌ఫ్లవర్‌ నూనెకు రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ వంటి దేశాలపై భారత్‌ ఆధారపడుతోంది. దీంతో ఆయా దేశాల్లో ఉత్పత్తి, సరఫరా, వాతావరణ పరిస్థితులు, యుద్ధాలు, రవాణా వ్యయాల్లో వచ్చే మార్పులు నేరుగా మన మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.  

మూడోసారి పెంపు! 
మార్చి నుంచి ఇప్పటివరకు వంట నూనెల కంపెనీలు రెండు విడతల్లో ధరలు పెంచాయి. ఒక్కో విడతలో 5–6 శాతం మేర పెంపుతో మొత్తం 10–12 శాతం వరకు ధరలు పెరిగాయి. సెప్టెంబర్‌ నుంచి నవంబర్‌ వరకు దేశంలో పండుగల సీజన్‌. దసరా, దీపావళి సందర్భంగా స్వీట్లు, పిండి వంటల తయారీ పెరగడంతో వంట నూనెలకు డిమాండ్‌ పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ ధరలు, దిగుమతి వ్యయాల ఒత్తిడి ఉన్న నేపథ్యంలో పండుగల డిమాండ్‌ కూడా తోడైతే ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార వర్గాల అంచనా ప్రకారం ఈ సీజన్‌లో మరోసారి మూడో విడత 7 నుంచి 8 శాతం ధరలను పెంచాలని నూనె కంపెనీలు యోచిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే పండుగల సమయంలో వినియోగదారులపై అదనపు భారం తప్పదు. కాగా, వంట నూనెల ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించేందుకు కేంద్రం దిగుమతి సుంకాలను తగ్గించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తోంది.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీతో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్.. ఫోటోలు

photo 2

గ్రాండ్‌గా స్టార్ డైరెక్టర్ కూతురి ఎంగేజ్‌మెంట్‌.. ఫోటోలు

photo 3

ది ప్యారడైజ్‌ స్టైలిష్ లుక్‌లో హీరో నాని.. ఫోటోలు
photo 4

బ్లాక్‌డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రష్మిక గ్లామర్.. ఫోటోలు
photo 5

తిరుమల : వైభవోపేతంగా చక్రధారుడి చక్రస్నానం (ఫొటోలు)

Video

View all
Tata Sons IPO Ratan Tata’s Family Shares Worth Thousands of Crores 1
Video_icon

2 షేర్లు.. ₹6.25 కోట్లు!టాటా సన్స్ IPO సంచలనం
Nursing student death remains a mystery in Bhadradri Kothagudem district 2
Video_icon

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో మిస్టరీగా నర్సింగ్ విద్యార్థిని మృతి
8th Pay Commission Big Salary Hike for Govt Employees 3
Video_icon

ఉద్యోగులకు భారీ బొనాంజా! కనీస వేతనం ₹63 వేలు!
Dancers Clash at Film Chamber Jani Master’s Wife Suma Latha 4
Video_icon

సుమలతపై తోటి డాన్సర్ల దాడి...!

YS Jagan On Lokesh DSC Scam TDP Goons Attacks On YSRCP Attacks 5
Video_icon

లోకేష్ రాజీనామా! గవర్నర్ ముందు లోకేష్ DSC స్కామ్ బండారం
Advertisement
 