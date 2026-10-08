Hyd: అయ్యో.. అంతా క్షణాల్లోనే..!

సాక్షి, హైదరాబాద్: బాలానగర్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఐరన్ పైపుల లోడుతో వెళ్తున్న ఆటో.. స్కూటీపై బోల్తాపడింది. ప్రమాదంలో స్కూటీ నడిపే వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రమాద ఘటన వైరల్గా మారింది. పోలీసులు, ఆర్టీఓ అధికారులు కళ్లు మూసుకున్నారా? స్కూటీ నడుపుతున్న వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఈ ఘటనకు బాధ్యులు ఎవరు? రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఎవరికి అయినా ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల భద్రతను పట్టించుకోకుండా సామర్థ్యానికి మించి భారీగా సరుకులు తరలిస్తున్న వాహనాలపై చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
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Hyderabad, Balanagar🚨⚠️ Disturbing Visuals 🚨 Overloaded Leyland Pickup after taking U turn rolled over…metal pipes probably tied on top metal frame, fallen on white Scooter Rider. Scooter rider no more… Overloaded pickups beyond capacity reason for similar incidents more often… @DriveSmart_IN @dabir @InfraEye
— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) October 8, 2026