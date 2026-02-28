భారీగా పెరిగిన కరివేపాకు ధరలు

కిలోకు రూ.100– 120
రెండు నెలల్లో ధర రెట్టింపు
హైదరాబాద్: నగర మార్కెట్లలో కిలో కరివేపాకు రూ.100–120 వరకు పలుకుతోంది. చిన్న కట్ట కావాలన్నా రూ.10 పెట్టాల్సిందే. రెండు నెలల క్రితం కిలో కరివేపాకు ధర రూ.50–60 ఉండగా.. ప్రస్తుతం రెండింతలైంది. చలి కారణంగా ఆకులు రాలిపోవడంతో నగరానికి కరివేపాకు దిగుమతి భారీగా తగ్గిపోయింది.
అరకొరగా వచ్చే దిగుమతులతో ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. గుడిమల్కాపూర్, మాదన్నపేట్, బోయిన్పల్లి, మీరాలంమండి, శంషాబాద్ తదితర హోల్సేల్ మార్కెట్లలో కిలో రూ.80–100 వరకు పలుకుతుండగా.. వారాంతపు సంతలు, ఇతర లోకల్ మార్కెట్లలో కిలో రూ.100–120 ధర పలుకుతోంది. నెల రోజుల్లో ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశముందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.