రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ యుజ్వేంద్ర చాహల్‌ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో 200 వికెట్ల మైలు రాయిని అందుకున్న తొలి బౌలర్‌గా చాహల్‌ నిలిచాడు. ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా జైపూర్‌ వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో నబీని ఔట్‌ చేసిన చాహల్‌.. ఈ అరుదైన ఘనతను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

ఈ క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో ఇప్పటివరకు 152 మ్యాచ్‌లు ఆడిన 7.70 ఎకాన‌మీతో 200 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. అదే విధంగా ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన ఆట‌గాడిగా చాహ‌ల్(200) కొన‌సాగుతున్నాడు. చాహల్‌ తర్వాతి స్ధానంలో వెస్టిండీస్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ డ్వేన్‌ బ్రావో(183 వికెట్లు) ఉన్నాడు.చాహల్‌ అద్బుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుండడంతో టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ జట్టులో చోటు దక్కించుకునే ఛాన్స్‌ ఉంది.

ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ముంబై ఇండియన్స్‌ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 179 పరుగులు చేసింది. ముంబై బ్యాటర్లలో తిలక్‌ వర్మ(65) పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. నెహాల్‌ వధేరా(49) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. రాజస్తాన్‌ బౌలర్లలో సందీప్‌ శర్మ ఐదు వికెట్లతో చెలరేగగా.. బౌల్ట్‌ రెండు, అవేష్‌ ఖాన్‌, చాహల్‌ తలా వికెట్‌ సాధించారు.

Sensational! 🫡

What a moment for Yuzvendra Chahal! 🩷

He completes 2️⃣0️⃣0️⃣ wickets in the IPL 👏👏

Follow the Match ▶️ https://t.co/Mb1gd0UfgA #TATAIPL | #RRvMI | @yuzi_chahal pic.twitter.com/lc10KlxEYj

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024