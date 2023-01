క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఒకే ఒక్కడు 'కింగ్‌ కోహ్లి'.. ఎవరికీ సాధ్యం కాని ఘనత సొంతం

Virat Kohli: టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌, పరుగుల యంత్రం, కింగ్‌ విరాట్‌ కోహ్లి క్రికెట్‌ చర్రితలో ఏ ఆటగాడికి సాధ్యం కాని ఓ అత్యంత అరుదైన ఘనతను ఇవాళ (జనవరి 23) సొంతం చేసుకున్నాడు. ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన 2022 సంవత్సరపు అత్యుత్తమ టీ20 జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న కోహ్లి.. ఐసీసీ మూడు ఫార్మాట్ల క్రికెట్‌ జట్లలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

•ICC Test team of the year.

•ICC ODI team of the year.

•ICC T20 team of the year.



Virat Kohli is the only player to feature or to be part of the ICC's years team in all three formats.!!

