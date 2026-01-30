 టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం యూఎస్‌ఏ జట్టు ప్రకటన | USA name squad for the upcoming Men's T20 World Cup 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం యూఎస్‌ఏ జట్టు ప్రకటన

Jan 30 2026 6:13 PM | Updated on Jan 30 2026 6:21 PM

USA name squad for the upcoming Men's T20 World Cup 2026

భారత్‌, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026 కోసం 15 మంది సభ్యుల యూఎస్‌ఏ జట్టును ఇవాళ (జనవరి 30) ప్రకటించారు. ఈ జట్టుకు సారధిగా మోనాంక్‌ పటేల్‌ ఎంపికయ్యాడు. గత ఎడిషన్‌లో (2024) ఆడిన 10 మంది ఆటగాళ్లు, ఈసారి కూడా చోటు దక్కించుకున్నారు. కొత్తగా శుభమ్ రంజనే, మహ్మద్ మొహ్సిన్, షేహాన్ జయసూర్య ప్రపంచకప్‌ జట్టులోకి వచ్చారు.

యూఎస్‌ఏకు ఇది రెండో టీ20 ప్రపంచకప్‌. గత ఎడిషన్‌లో ఈ జట్టు పాకిస్తాన్‌ను చిత్తు చేసి సంచలనం సృష్టించింది. ఆ మ్యాచ్‌లో సూపర్‌ ఓవర్‌లో విజయం సాధించి, సూపర్‌-8కు కూడా అర్హత సాధించింది. ఈసారి కూడా యూఎస్‌ఏ సంచలనాలు సృష్టించే అవకాశం ఉంది. ఆ జట్టు బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌ విభాగాల్లో బలంగా ఉంది. ఆండ్రీస్‌ గౌస్‌, మోనాంక్‌ పటేల్‌ ఆ జట్టు ప్రధాన బ్యాటర్లుగా ఉన్నారు. బౌలింగ్‌లో నేత్రవల్కర్‌, నోస్తుష్ కెన్జిగే, అలీ ఖాన్ కీలకమయ్యే అవకాశం ఉంది.

గ్రూప్‌-ఏలో భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ లాంటి జట్లతో పోటీపడాల్సి ఉన్న యూఎస్‌ఏ.. ఇదే గ్రూప్‌లోని నమీబియా, నెదర్లాండ్స్‌పై సంచలన విజయాలు సాధించే ఆస్కారం ఉంది. ఫిబ్రవరి 7న టీమిండియా మ్యాచ్‌తో యూఎస్‌ఏ తమ రెండో ప్రపంచకప్‌ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనుంది.

టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026 కోసం యూఎస్‌ఏ జట్టు..  
మోనాంక్ పటేల్ (కెప్టెన్), జెస్సీ సింగ్, ఆండ్రీస్ గౌస్, షేహాన్ జయసూర్య, మిలింద్ కుమార్, షయాన్ జహంగీర్, సాయితేజ ముక్కమల, సంజయ్ కృష్ణమూర్తి, హర్మీత్ సింగ్, నోస్తుష్ కెన్జిగే, షాడ్లీ వాన్ స్కాల్క్విక్, సౌరభ్ నేత్రవల్కర్, అలీ ఖాన్, మహ్మద్ మొహ్సిన్, శుభమ్ రంజనే.  

గ్రూప్-ఏలో యూఎస్‌ఏ మ్యాచ్‌లు  
- ఫిబ్రవరి 7: ఇండియా vs USA (ముంబై)  
- ఫిబ్రవరి 10: పాకిస్తాన్ vs USA (కొలంబో)  
- ఫిబ్రవరి 13: నెదర్లాండ్స్ vs USA (చెన్నై)  
- ఫిబ్రవరి 15: నమీబియా vs USA (చెన్నై)  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అరుణాచలంలో సందీప్ మాస్టర్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భారత మాజీ క్రికెటర్‌ శ్రీకాంత్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సందడి సందడిగా మేడారం జాతర..కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

సికింద్రాబాద్‌ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయాన్ని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో వావ్ అనేలా స్రవంతి (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevi Reddy Bhaskar Reddy Slams Kutami Leaders Over Illegal Cases on YSRCP Leaders 1
Video_icon

CheviReddy: కూటమిపై తిరుగుబాటు.. రాబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో గుణపాఠం
Donald Trump SHOCKING Comments On Doug Burgum Interior Secretary Role 2
Video_icon

Donald : ఆయన భార్య అందగత్తె.. అందుకే పదవి ఇచ్చా!
Vidadala Rajini Comments On MLA Prathipati Pullarao 3
Video_icon

Vidadala: పోలీసులకు ముడుపులు ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి ఆధ్వర్యంలో పేకాటలు
School Bus Crash with Container Truck Leaves 30 Students Injured 4
Video_icon

Chitoor: స్కూల్ బస్సును ఢీకొట్టిన కంటైనర్ 30 మంది విద్యార్థులకు గాయాలు
DK Aruna SHOCKING Comments on Phone Tapping Case 5
Video_icon

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై డీకే అరుణ షాకింగ్ కామెంట్స్
Advertisement
 