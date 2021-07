టోక్యో: కరోనా కట్టడితో అథ్లెట్లకు ఊపిరి ఆడని పరిస్థితి. ఒలింపిక్స్‌ విలేజ్‌లో ఆహ్లాదంగా గడపలేని పరిస్థితులు, కఠిన నిబంధనలు, ఆల్కహాల్‌- సెక్స్‌కి దూరం కావడం వెరసి టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో పాల్గొంటున్న ఆటగాళ్ల మానసిక స్థితిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆటగాళ్లకు కొంతలో కొంత ఊరట ఇచ్చింది ఇంటర్నేషనల్‌ ఒలింపిక్స్‌ కమిటీ. సోషల్‌ మీడియా కఠిన నిబంధనల్ని ఎత్తేయడంతో అథ్లెట్లంతా ఒక్కసారిగా రెచ్చిపోతూ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు.

ఇంటర్నేషనల్‌ ఒలింపిక్‌ కమిటీ సోషల్‌ మీడియా రూల్స్‌ను సవరించింది. దీంతో టిక్‌టాక్‌ లాంటి వీడియో జనరేట్‌ కంటెంట్‌ యాప్‌లలో రెచ్చిపోతున్నారు అథ్లెట్లు. ఖాళీ టైం దొరికితే చాలు.. వాళ్లరూమ్‌లలో షార్ట్‌ వీడియోలు తీసుకుంటూ పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరికి ఈ-పాపులారిటీ దక్కుతుండడం విశేషం. ఐరిష్‌ జిమ్నాస్ట్‌ రైస్‌ మెక్‌క్లెనాగన్‌ ‘యాంటీ-సెక్స్‌’ బెడ్‌ పుకార్లను బద్ధలు కొట్టిన వీడియోతో మొదలైన సందడిని వందల మంది అథ్లెట్లు కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు. అమెరికన్‌ రగ్బీ ప్లేయర్‌ ఇలోనా మహెర్‌ తన టీంతో కలిసి, వాలీబాల్‌ ప్లేయర్‌ ఎరిక్‌ షోజీ, ఐరిష్‌ ట్రాక్‌ స్టార్‌ లియోన్‌ రెయిడ్‌.. ఈ జాబితాలో ముందున్నారు. అథ్లెట్లకు కేటాయించిన రూమ్‌ల్లో వాళ్ల చేస్తున్న సందడి మామూలుగా ఉండడం లేదు.

I drop about 3 tiktoks a day from here in the village. Follow me for a good laugh. pic.twitter.com/VzxDKhJZ5r

— Raven HULK Saunders (@GiveMe1Shot) July 27, 2021