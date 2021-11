T20 World Cup 2021: ఆసీస్‌ చేతిలో విండీస్‌ కచ్చితంగా గెలవాలి.. లేదంటే..!

Update: ఊహించిన విధంగానే విండీస్‌ ఆసీస్‌ చేతిలో ఓడిపోయింది. ఫలితంగా వచ్చే ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్‌ సూపర్‌-12 దశకు నేరుగా అర్హత సాధించే అవకాశాన్ని కోల్పోయింది. ఈ ఏడాది నవంబర్‌ 15 లోపు ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్‌ 8లో ఉన్న జట్లు మాత్రమే నేరుగా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2022 సూపర్‌-12 దశకు నేరుగా అర్హత సాధించనున్నాయి. ప్రస్తుతం విండీస్‌ ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో 9వ స్థానంలో ఉంది. ఇవాళ ఆసీస్‌ చేతిలో ఓటమితో విండీస్‌ ర్యాంక్‌ మరింత దిగజారనుంది.

స్కోర్లు:

వెస్టిండీస్‌: 157/7(20 ఓవర్లు)

ఆస్ట్రేలియా: 162/2(16.2 ఓవర్లు)

West Indies Will Directly Qualify For 2022 T20 WC If They Win Against Australia: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021 సూపర్‌ 12లో ఇప్పటికే మూడు మ్యాచ్‌లు ఓడిపోయి సెమీస్‌ రేసు నుంచి తప్పుకున్న వెస్టిండీస్‌కు మరో కష్టమొచ్చి పడింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 6) ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కరీబియన్‌ వీరులు తప్పక గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

It's a must-win match for West Indies today. If they lose, they will drop to Number 9 (according to the ICC T20 Rankings predictor). If they are outside Top 8 by November 15, 2021, they will not "directly qualify for Super 12" of T20 World Cup 2022 in Australia. #AusvWI

— Mazher Arshad (@MazherArshad) November 6, 2021