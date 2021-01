మెల్‌బోర్న్‌ : టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు.. లిటిల్‌ మాస్టర్‌ సునీల్‌ గవాస్కర్ ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లతో జరిగిన ఒక చేదు అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. తాను అవుట్‌ కాకున్నా అంపైర్‌ అవుట్‌ ఇచ్చాడని.. వెంటనే ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు తన వద్దకు వచ్చి గెట్‌ అవుట్‌ అంటూ సింబల్‌ చూపించారని గవాస్కర్‌ తెలిపాడు.1981లో మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తాజాగా ఆసీస్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ డేమియన్‌ ప్లెమింగ్‌తో జరిగిన సంభాషణలో గవాస్కర్‌ ఈ విషయాన్ని మరోసారి గుర్తుచేసుకున్నాడు.

అసలు విషయంలోకి వెళితే.. ఆ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ బౌలర్‌ డెన్నీస్‌ లిల్లీ వేసిన బంతి గవాస్కర్‌ బ్యాట్‌ను తాకి ఆపై ప్యాడ్లను తాకింది. ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు అప్పీల్‌ చేయగానే అంపైర్‌ వెంటనే అవుట్‌ ఇచ్చాడు. అంపైర్‌ నిర్ణయంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన గవాస్కర్‌ పిచ్‌ను వీడలేదు. డెన్నీస్‌ లిల్లీ సహా ఇతర ఆటగాళ్లు గవాస్కర్‌ వద్దకు వచ్చి అంపైర్‌ అవుటిచ్చాడు.. గెట్‌ అవుట్‌ మ్యాన్‌ అంటూ కామెంట్‌ చేశారు. (చదవండి : ఆ క్యాప్‌ ధరించడం ఇష్టం లేదు : స్టోక్స్‌)

