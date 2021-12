BCCI President Sourav Ganguly Admitted To Hospital: బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సౌరవ్‌ గంగూలీ ఆస్పత్రిలో చేరినట్లు సమాచారం. కోవిడ్‌-19 నిర్దారణ పరీక్షలో పాజిటివ్‌గా తేలడంతో ఆయన హాస్పిటల్‌లో చేరినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ వర్గాలు సమాచారం అందించినట్లు వార్తా సంస్థ పీటీఐ నివేదించింది. కాగా గంగూలీ రెండో డోస్‌ వ్యాక్సిన్‌ కూడా తీసుకున్నారు. అయినప్పటికీ ఆయన కరోనా బారిన పడటం గమనార్హం.

ఇక విధి నిర్వహణలో భాగంగా తరచూ ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావడం, ఈ క్రమంలో కోవిడ్‌ లక్షణాలు బయటపడటంతో సోమవారం రాత్రి ఆయనకు ఆర్టీపీసీఆర్‌ పరీక్ష నిర్వహించినట్లు సమాచారం. ఈ విషయం గురించి బీసీసీఐ వర్గాలు మాట్లాడుతూ.. ‘‘గత రాత్రి వుడ్‌లాండ్స్‌ నర్సింగ్‌హోంలో ఆయనను చేర్పించారు. ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఆరోగ్యం కూడా నిలకడగా ఉంది’’ అని పేర్కొన్నాయి. కాగా ఈ ఏడాది ఇప్పటికే గంగూలీ రెండుసార్లు అనారోగ్యం బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే. ఆంజియోప్లాస్టి నిర్వహించిన తర్వాత అనారోగ్య కారణాల రీత్యా కొన్నిరోజుల పాటు గంగూలీ ఆస్పత్రిలో ఉన్నారు.

చదవండి: KL Rahul: భారత వన్డే జట్టు కెప్టెన్‌గా కేఎల్‌ రాహుల్‌!

BCCI President and former India captain Sourav Ganguly admitted to hospital after testing positive for COVID-19, say BCCI sources