టీమిండియా ఆటగాడికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన సోనూ సూద్‌..

ముంబై: కరోనా మహమ్మారి నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు చేతనైనంత సాయం చేస్తూ, గొప్ప మానవతా వాదిగా అందరిచే కీర్తింపబడుతున్న సోనూ సూద్.. టీమిండియా ఆటగాడికి ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. దేశంలో కరోనా సెకెండ్‌ వేవ్‌ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో సోనూ సూద్‌.. తన పేరుపై స్వచ్చంద సంస్థను నెలకొల్పి సమస్యల్లో ఉన్న ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నాడు. కాగా, తాను నెలకొల్పిన ఫౌండేషన్‌కు టీమిండియా ఆటగాడు కర్ణ్‌ శర్మ నిర్విరామంగా సేవలందిస్తున్న విషయాన్ని సోనూ సూద్‌ గుర్తించాడు. దీంతో మంగళవారం ట్విటర్‌ వేదికగా అతనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

Thank you so much brother @sharmakarn03 for your constant support to @SoodFoundation! You have inspired the youth of the nation once again and people like you truly make this world a beautiful and peaceful place. 🤗