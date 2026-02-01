 టీ20 ప్రపంచకప్‌కు మరో రెండు జట్లు | Scotland, Ireland Seal 2026 Women's T20 World Cup Spots | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీ20 ప్రపంచకప్‌కు మరో రెండు జట్లు

Feb 1 2026 5:54 PM | Updated on Feb 1 2026 5:59 PM

Scotland, Ireland Seal 2026 Women's T20 World Cup Spots

 

ఈ ఏడాది ఇంగ్లండ్‌ అండ్‌ వేల్స్‌ వేదికగా జరుగనున్న మహిళల టీ20 వరల్డ్‌కప్‌కు స్కాట్లాండ్‌, ఐర్లాండ్‌ అర్హత సాధించాయి. నేపాల్‌లో జరుగుతున్న క్వాలిఫయర్‌ పోటీల ద్వారా ఈ రెండు జట్లు ప్రపంచకప్‌ బెర్త్‌ దక్కించుకున్నాయి. ఈ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్‌, నెదర్లాండ్స్‌ జట్లు కూడా ప్రపంచకప్‌ అర్హత సాధించాయి.

ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 1) జరిగిన సూపర్‌ సిక్స్‌ మ్యాచ్‌లో అమెరికా పై విజయం సాధించడంతో స్కాట్లాండ్‌ ప్రపంచకప్‌ బెర్త్‌ను కన్ఫర్మ్‌ చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో స్కాట్లండ్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో సత్తా చాటి అమెరికాను మట్టికరిపించింది.

మరోవైపు థాయ్‌లాండ్‌పై గెలుపుతో ఐర్లాండ్‌ ‍ప్రపంచకప్‌కు అర్హత సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఐర్లాండ్‌ తక్కువ స్కోరే చేసిన, దాన్ని విజయవంతంగా కాపాడుకుంది. కాగా, ఈ గ్లోబల్‌ క్వాలిఫయర్‌ టోర్నీలో మొత్తం 10 జట్లు పాల్గొనగా.. బంగ్లాదేశ్‌, నెదర్లాండ్స్‌, స్కాట్లాండ్‌, ఐర్లాండ్‌ టాప్‌-4లో నిలిచి ప్రపంచకప్‌ టికెట్‌ దక్కించుకున్నాయి. ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్‌, భారత్‌, న్యూజిలాండ్‌, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్‌, పాకిస్తాన్‌, శ్రీలంక నేరుగా ప్రపంచకప్‌ అర్హత సాధించాయి.

కాగా, జూన్‌ 12న బర్మింగ్‌హామ్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్-శ్రీలంక మధ్య జరిగే మ్యాచ్‌తో మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026 మొదలవుతుంది. ఈ టోర్నీలో జూన్‌ 14న భారత్‌-పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. ఈ టోర్నీలో న్యూజిలాండ్‌ డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ హోదాలో బరిలోకి దిగనుంది. చివరిగా జరిగిన 2024 ఎడిషన్‌లో న్యూజిలాండ్‌ విజేతగా నిలిచింది. మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో న్యూజిలాండ్‌కు ఇదే తొలి టైటిల్‌. ఆ ఎడిషన్‌ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్‌ సౌతాఫ్రికాను ఓడించి, జగజ్జేతగా అవతరించింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తమన్నా కొత్త బిజినెస్ లాంచ్.. హీరోయిన్ల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

సిట్‌ విచారణకు కేసీఆర్‌.. వేల మంది పోలీసుల బందోబస్తు (ఫొటోలు)
photo 3

అంకెల్లో ఆర్థికం.. చీరల్లో సంప్రదాయం (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 01-08)
photo 5

ఒక్కచోట చేరిన బిగ్‌బాస్‌ సెలబ్రిటీలు.. కాకపోతే! (ఫొటోలు)

Video

View all
Sajjala Ramakrishna Reddy About TDP Goons Attack On Ambati House 1
Video_icon

హైకోర్టుకైనా వెళతాం.. అంబటిని బయటకు తీసుకొస్తాం..
Ambati Rambabu Daughter Emotional On His Father Illegal Arrest 2
Video_icon

ఇంటికి వచ్చి అలా అనడం తప్పు.. అంబటి కూతురు ఎమోషనల్
Sajjala Ramakrishna Reddy And YSRCP Leaders Visits Ambati Rambabu House 3
Video_icon

దాడి ఘటనను సజ్జలకు వివరసిస్తున్న అంబటి కుమార్తె
Perni Nani Fires On Chandrababu And Nara Lokesh Over TDP Attack 4
Video_icon

ఈ దాడి దేశం మొత్తం తెలిసేలా చేస్తా.. గెట్ రెడీ..

Big Shock To Chandrababu From ED In Skill Development Scam Case 5
Video_icon

బాబుకు బిగ్ షాక్.. క్లోజ్ చేయించుకున్న 'స్కిల్' కేసులో ED దూకుడు
Advertisement
 