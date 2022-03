Rohit Sharma: శ్రీలంకతో జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ (2-0) చేయడం ద్వారా టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఖాతాలో ఓ అరుదైన రికార్డు వచ్చి చేరింది. ఫుల్‌టైమ్‌ కెప్టెన్‌గా అరంగేట్రం సిరీస్‌ల్లోనే (మూడు ఫార్మాట్లు) క్లీన్ స్వీప్ విజయాలు సాధించిన తొలి సారథిగా రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు.కోహ్లి నుంచి ఫుల్ టైమ్ కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్‌ను వన్డే (3-0), టీ20 సిరీస్ (3-0)‌ల్లో వైట్‌వాష్‌ చేసిన రోహిత్‌.. తాజాగా శ్రీలంకను టెస్ట్ సిరీస్‌లో 2-0 తేడా‌తో క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేయడం ద్వారా మూడు ఫార్మాట్లలో అరంగేట్రం సిరీస్‌ల్లో క్లీన్‌ స్వీప్‌ విజయాలు సాధించిన తొలి కెప్టెన్‌గా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు.

Only Captain in the History Of Cricket to have Won his First Series in all three formats by Cleansweep as full Time Captain.

