Taruwar Kohli Shines In Ranji Trophy 2022: ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీలో మిజోరం కెప్టెన్‌ తరువార్‌ కోహ్లి పేరు మార్మోగిపోతుంది. టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి మాజీ సహచరుడైన ఈ కోహ్లి రంజీ ట్రోఫీ 2022లో పరుగుల వరద పారిస్తూ హెడ్‌లైన్స్‌లో నిలిచాడు. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు ఆడిన 6 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఏకంగా 526 పరుగులు స్కోర్‌ చేశాడు. ఇందులో ఓ అర్ధ సెంచరీ, 3 సెంచరీలు ఉన్నాయి.



బీహార్‌తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో శతకాలు (151, 101 నాటౌట్‌, వికెట్‌) బాదిన కోహ్లి, మణిపూర్‌తో జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో బౌలింగ్‌లో అదరగొట్టాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 4 వికెట్లు, 22 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 4 వికెట్లతో పాటు అర్ధ సెంచరీ (69 పరుగులు) కూడా సాధించాడు.

