Pak Vs Aus 3rd Test Day 2- లాహోర్‌: పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 133.3 ఓవర్లలో 391 పరుగుల వద్ద ఆలౌటైంది. ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరు 232/5తో ఆట రెండో రోజు తొలి ఇన్నింగ్స్‌ కొనసాగించిన ఆస్ట్రేలియా 159 పరుగులు జోడించి మిగతా ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది.

గ్రీన్‌ (79; 9 ఫోర్లు), క్యారీ (67; 7 ఫోర్లు) ఆరో వికెట్‌కు 135 పరుగులు జత చేశారు. పాక్‌ బౌలర్లలో షాహీన్‌ అఫ్రిది (4/79), నసీమ్‌ షా (4/58) రాణించారు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన పాకిస్తాన్‌ ఆట ముగిసే సమయానికి ఒక వికెట్‌ నష్టానికి 90 పరుగులు చేసింది. షఫీఖ్‌ (45 బ్యాటింగ్‌), అజహర్‌ అలీ (30 బ్యాటింగ్‌) క్రీజులో ఉన్నారు.

After a spectacular bowling stint by the Shahs, we close Day 2 trailing by 301 runs.#BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/NEVQKidyZM

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 22, 2022