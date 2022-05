ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఆటగాడు రియాన్‌ పరాగ్‌ ఆటతీరుపై సోషల్‌ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ సీజన్‌లో రాజస్తాన్‌ తరపున వ్యర్థమైన ఆటగాడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది రియాన్‌ పరాగేనని క్రికెట్‌ ఫ్యాన్స్‌ కామెంట్‌ చేశారు. అసలు సీజన్‌లో పరాగ్‌ది ఏ రోల్‌ అనేది(ఉదా: బ్యాటింగ్‌, బౌలర్‌, ఆల్‌రౌండర్‌) క్లారిటీ లేదని తెలిపారు. గత సీజన్‌లో కొన్ని మంచి ఇన్నింగ్స్‌లతో పేరు పొందిన రియాన్‌ పరాగ్‌.. ఐపీఎల్‌ 15వ సీజన్‌లో సూపర్‌గా రాణిస్తాడని అంతా భావించారు.



PC: IPL Twitter

కానీ అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ 15 మ్యాచ్‌ల్లో ఒకే ఒక్క అర్థశతకంతో 183 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. ఇక ఆదివారం గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో పరాగ్‌ బ్యాటింగ్‌పై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. బట్లర్‌ విఫలమయ్యాడు.. ప్రధాన బ్యాటర్స్‌ అంతా అప్పటికే వెనుదిరిగారు. ఇక క్రీజులో ఉన్న రియన్‌ పరాగ్‌ ఒక స్పెషలిస్ట్‌ బ్యాటర్‌ అనుకుంటే కనీసం రాజస్తాన్‌ పోరాడే స్కోరు అందించినా బాగుండేది. అలా జరగకపోగా.. చివరి వరకు నిలిచిన పరాగ్‌ 15 బంతుల్లో ఒక ఫోర్‌ సాయంతో 15 పరుగులు చేసి చివరి బంతికి ఔటయ్యాడు. అతని కంటే బౌల్ట్‌, మెకాయ్‌లు చాలా నయం.. ఎందుకుంటే వాళ్లిదరు రెండు సిక్సర్లు బాది 19 పరుగులు జత చేసి వెళ్లారు.

ఇక గత సీజన్‌లో మంచి స్ట్రైక్‌రేట్‌ కలిగిన పరాగ్‌.. తన చెత్త ఆటతీరుతో ఈ సీజన్‌లో అశ్విన్‌ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు రావడం అతని పరిస్థితిని తెలియజేస్తుంది. ఇంత ఘోరంగా విఫలమైనప్పటికి సంజూ శాంసన్‌ పరాగ్‌కు ఇన్ని అవకాశాలు ఎందుకు ఇచ్చాడనేది ప్రశ్నార్థకమే. దీనికి తోడూ పరాగ్‌ క్యాచ్‌ పట్టినా.. రనౌట్‌ చేసినా.. బ్యాటింగ్‌లో ఫోర్‌ లేదా సిక్సర్‌ బాదిన.. అతను చేసే ఓవర్‌ యాక్షన్‌ తట్టుకోవడం అభిమానులకు కష్టంగా మారింది. రియాన్‌ పరాగ్‌పై వచ్చిన ఫన్నీ ట్రోల్స్‌పై ఒక లుక్కేయండి.

Riyan Parag didn’t take a single of the 1st bowl of shami and also hits a six…but honestly im still wondering what is riyan specialised in…??? Feel obed mccoy was more capable of hitting sixes than Riyan…Riyan 15ball 15runs n then bowled by shami 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ @rajasthanroyals

When R Ashwin came to play at number 5 it was proven that the team does not have a strong batting lineup. The overhyped player Riyan Parag did nothing, he didn't even try to hit big shots when only a few balls were left for the inning. #RRvGT #IPLFinals

— Ali shaikh (@alishaikh3310) May 29, 2022