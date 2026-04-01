 గొయెంకా-రాహుల్‌ వివాదంపై స్పందించిన షమీ | Mohammed Shami Sends Shockwaves, Justifies Sanjiv Goenka Act With KL Rahul | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గొయెంకా-రాహుల్‌ వివాదంపై స్పందించిన షమీ

Apr 1 2026 7:10 PM | Updated on Apr 1 2026 7:41 PM

Mohammed Shami Sends Shockwaves, Justifies Sanjiv Goenka Act With KL Rahul

లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ యజమాని సంజీవ్‌ గోయెంకా, ఆ ఫ్రాంచైజీ మాజీ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ మధ్య ఐపీఎల్‌ 2024 ఎడిషన్‌లో జరిగిన సంఘటనపై ఆ ఫ్రాంచైజీ తాజా రిక్రూటీ మహ్మద్‌ షమీ స్పందించాడు. తాజాగా ఓ పోడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ, గోయెంకాను సమర్థించాడు.

షమీ మాటల్లో.. గొయెంకా గారిని రెండు, మూడు సార్లు కలిశాను. ఎప్పుడూ చాలా లాజికల్‌గా, జట్టు గురించి మాత్రమే మాట్లాడారు. తన జట్టుపై పొజెసివ్‌గా ఉంటే తప్పేముంది. పెట్టుబడి పెట్టాక, ఆటగాళ్ల నుంచి అత్యుత్తమ ఆటతీరు ఆశించడం సహజం. తమ డబ్బు వృథా అవుతుందేమో అని ఎవరైనా ఆందోళన చెందుతారు.

వివాదం  నేపథ్యం
ఐపీఎల్‌ 2024 ఎడిషన్‌లో సన్‌రైజర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ ఘోర పరాజయం పాలైంది. 165 పరుగుల లక్ష్యాన్ని SRH కేవలం 9.4 ఓవర్లలో వికెట్‌ కోల్పోకుండా ఛేదించింది. మ్యాచ్‌ అనంతరం గోయెంకా మైదానంలో అందరూ చూస్తుండగా కేఎల్‌ రాహుల్‌ను దండించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు అప్పట్లో బాగా వైరల్‌ అయ్యాయి. 

ఎంత యజమాని అయితే మాత్రం, ఓ కెప్టెన్‌ను అలా పబ్లిక్‌గా విమర్శించడం సరైంది కాదని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, అందుకు భిన్నంగా షమీ స్పందించడం చర్చనీయాంశమైంది.

ఎల్‌ఎస్‌జీలోకి షమీ
ఐపీఎల్‌ 2026కి ముందు షమీ SRH నుంచి LSGకి ట్రేడ్‌ అయ్యాడు. SRH ఆయనను IPL 2025లో రూ.10 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా.. అదే ధరకు LSG అతన్ని ట్రేడ్‌ చేసుకుంది. ఐపీఎల్‌ 2013లో కేకేఆర్‌ తరఫున అరంగేట్రం చేసిన షమీ.. Delhi Capitals, Punjab Kings, Gujarat Titans, SRH తరఫున ఆడాడు. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ తరఫున అతను 2022, 2023 సీజన్లలో వరుసగా 20, 28 వికెట్లు తీశాడు.  

ఇదిలా ఉంటే, ఐపీఎల్‌ 2026లో ఎల్‌ఎస్‌జీ ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 1) తమ తొలి మ్యాచ్‌ ఆడుతుంది. లక్నోలోని ఎఖానా స్టేడియంలో Delhi Capitals‌తో తలపడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌తో షమీ LSG తరఫున తొలి సారి ఆడబోతున్నాడు.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 5

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
Adivi Sesh Full Confidence On Dacoit Movie 1
Video_icon

ధురంధర్-2 ని లెక్కచేయని అడివి శేష్.. డెకాయిట్ పై.. ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్
Perni Nani Shocking Comments On Kollu Ravindra News Channels 2
Video_icon

కేవలం నీ డబ్బా కోసం.. నెలకు 85 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆరు న్యూస్ ఛానల్స్..
Innova Car Hits Lorry In Palasa Srikakulam District 3
Video_icon

అదుపు తప్పి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు..
Big Shock To Taxpayers IT Refund Stopped 4
Video_icon

ట్యాక్స్ పేయర్లకు ఊహించని షాక్.. 1.30 లక్షల మందికి రీఫండ్స్ నిలిపివేత
BRS Leaders Protest Against DCC President Anksha Reddy At Gajwel 5
Video_icon

గజ్వేల్ లో టెన్షన్ టెన్షన్..
Advertisement
 