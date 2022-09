International League T20- MI Emirates Coaching Staff: యూఏఈ ఇంటర్నేషనల్‌ టీ20 లీగ్‌ నేపథ్యంలో ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌ తమ జట్టు ప్రధాన కోచ్‌గా షేన్‌ బాండ్‌ను నియమించింది. అదే విధంగా టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్లు పార్థివ్‌ పటేల్‌ను బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌గా.. వినయ్‌ కుమార్‌ను బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపింది. న్యూజిలాండ్‌ మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ జేమ్స్‌ ఫ్రాంక్లిన్‌ తమ జట్టు ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరించనున్నట్లు తెలిపింది.

అప్పటి నుంచి ముంబై ఫ్రాంఛైజీతో ప్రయాణం

ఈ మేరకు ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌ యాజమాన్యం రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ శనివారం పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. కాగా న్యూజిలాండ్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ షేన్‌ బాండ్‌.. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌కు బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా సేవలు అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 2015 నుంచి ఈ ఫ్రాంఛైజీతో అతడి ప్రయాణం మొదలైంది. అప్పటి నుంచి నాలుగు సార్లు(2013 మినహా) టైటిల్‌ గెలవడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.

కోచ్‌లకు స్వాగతం!

ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌ కోచ్‌ల నియామకం నేపథ్యంలో రిలయన్స్‌ జియో ఇన్ఫోకామ్‌ లిమిటెడ్‌ చైర్మన్‌ ఆకాశ్‌ అంబానీ మాట్లాడుతూ.. ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌ కుటుంబంలోకి షేన్‌, పార్థివ్‌, వినయ్‌లకు స్వాగతం పలికారు. ముంబై ఇండియన్స్‌ మాదిరిగానే.. వారికున్న అపార అనుభవంతో కొత్త జట్టును కూడా విజయపథంలో నడిపిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

నాకు దక్కిన గౌరవం!

ఇక తన నియామకంపై షేన్‌ బాండ్‌ స్పందిస్తూ.. ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌ హెడ్‌కోచ్‌గా ఎంపిక కావడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపాడు. ఆటగాళ్లలో స్ఫూర్తి నింపుతూ.. ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌ స్థాయిని మరింతగా పెంచేందుకు కృషి చేస్తానని వెల్లడించాడు. కాగా యూఏఈ లీగ్‌ వచ్చే ఏడాది ఆరంభం కానుంది. ఈ లీగ్‌ ద్వారా పార్థివ్‌ పటేల్‌, వినయ్‌ కుమార్‌ కోచ్‌లుగా ఎంఐ ఎమిరేట్స్‌ తరఫున అరంగేట్రం చేయనున్నారు.

