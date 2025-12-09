 ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టులోకి ఎవ‌రూ ఊహించ‌ని ప్లేయ‌ర్‌ | Mark Wood ruled out of entire Ashes series as England name a replacement | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ashes series: షాకింగ్‌..! ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టులోకి ఎవ‌రూ ఊహించ‌ని ప్లేయ‌ర్‌

Dec 9 2025 12:58 PM | Updated on Dec 9 2025 1:08 PM

Mark Wood ruled out of entire Ashes series as England name a replacement

యాషెస్ సిరీస్ 2025-26లో వరుస ఓటములతో సతమవుతున్న ఇంగ్లండ్‌కు మరో భారీ షాక్ తగిలింది. ఈ జట్టు స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మార్క్ వుడ్ ఎడమ మోకాలి గాయం కారణంగా యాషెస్ సిరీస్‌లో మిగిలిన మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు.

ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో వుడ్ మోకాలి గాయం బారిన పడ్డాడు. దీంతో ఆ టోర్నీ మధ్యలోనే వైదొలిగాడు.  ఆ తర్వాత మోకాలికి శస్త్రచికిత్స (knee surgery) చేయించుకుని దాదాపు ఆరు నెలల పాటు ఆటకు దూరంగా ఉన్నాడు.

పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించడంతో అతడిని ప్రతిష్టాత్మక యాషెస్ సిరీస్‌కు ఎంపిక చేసింది. అయితే పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో అతడికి  మళ్లీ ఎడమ మోకాలి గాయం తిరగబెట్టింది. అతడు కోలుకోవడానికి నాలుగు నుంచి ఐదు వారాల సమయం పట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అతడిని జట్టు నుంచి తప్పించారు.

మూడేళ్ల తర్వాత.. 
ఇక​ వుడ్ స్థానంలో యార్క్‌షైర్ పేసర్ మ్యాథ్యూ ఫిషర్ ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. మ్యాథ్యూ ఫిషర్ ఇంగ్లండ్ జట్టుకు ఎంపిక కావడం మూడేళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి. ఫిషర్ 2022లో ఇంగ్లండ్ తరపున టెస్టు అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటివరకు ఒకే మ్యాచ్ ఆడి ఒక్క వికెట్ సాధించాడు.

ఆ తర్వాత అతడిని సెలక్టర్లు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. మళ్లీ ఇప్పుడు మూడేళ్ల తర్వాత సెలక్టర్ల నుంచి పిలుపు అందుకున్నాడు. అయితే అతడికి తుది జట్టులో చోటు దక్కడం కష్టమే అని చెప్పాలి. ఎందకంటే ఇప్పటికే బ్యాకప్ పేసర్లగా మ్యాథ్యూ పాట్స్ (Matthew Potts), జోష్ టంగ్ (Josh Tongue) వంటి ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. 

మరోవైపు ఆసీస్ స్టార్ పేసర్ జోష్ హాజిల్ వుడ్ కూడా గాయం కారణంగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక సిరీస్ నుంచి తప్పుకొన్నాడు. ఇరు జట్ల మధ్య మూడో టెస్టు డిసెంబర్ 17 నుంచి అడిలైడ్ వేదికగా ప్రారంభం కానుంది. ఇంగ్లండ్ ప్రస్తుతం 0-2 తేడాతో వెనకంజలో ఉంది.
చదవండి: IND vs SA: టీమిండియాకు భారీ షాక్‌..!
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యూత్‌ను గ్లామర్‌తో కొల్లగొట్టిన బ్యూటీ కృతి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 2

తరుణ్ భాస్కర్,ఈషా రెబ్బ 'ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

కూటమి కర్కశ సర్కారుపై గళమెత్తిన విద్యార్థి దళం (ఫొటోలు)
photo 4

ముంబైలో లైఫ్ స్టైల్ ఆసియా అవార్డ్స్ 2025.. సందడిగా సినీ తారలు (ఫోటోలు)
photo 5

బంజారాహిల్స్‌లో సందడి చేసిన నటుడు రానా దగ్గుబాటి (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Insult to Rammohan Naidu in Lok Sabha 1
Video_icon

ఇండిగో సంక్షోభంపై లోక్సభలో రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రకటన
Lakhs of Govt Employees Waiting For Salary In Chandrababu Govt 2
Video_icon

జీతాల కోసం నిరీక్షిస్తున్న లక్ష మంది ఉద్యోగులు
Special Story On Palnadu Car Accident 3
Video_icon

Special Story: ఆ రోడ్డు విషాదం వెనక
Vijay Thalapathy Rally SECURITY EXPOSED Man With Gun Spotted 4
Video_icon

TVK విజయ్ సభలో గన్ కలకలం
PEDDI Movie Update Heavy Competition for Ram Charan Movie 5
Video_icon

పెద్దికి పెద్ద కష్టం..! పాన్ ఇండియా స్టార్స్
Advertisement
 