సాక్షి, హైదరాబాద్: సినీ నటుడు రామ్చరణ్ మరోసారి తండ్రి అయ్యారు.
బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతాయి..
ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలకు బ్రేక్ పడింది. శుక్రవారం గోల్డ్ రేటు గరిష్టంగా రూ.
బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన నిర్మించిన సినిమా 'దేవగుడి'.
భారతీయ అల్ట్రా-డిస్టెన్స్ అండ్ లాంగ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర బడ్జెట్ వెలువడిన �...
కేంద్ర బడ్జెట్ రోజున, ఆర్థిక మంత్రి న...
ఎన్ని డబ్బులున్న కొనలేనివి చాలనే ఉంట...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఆర్థిక మంత్రి నిర...
ఆ ముగ్గురూ ప్రాణ స్నేహితులనడానికి ని...
భారతదేశ ఆర్థిక చరిత్రలో తొలిసారిగా, �...
ఇస్లామాబాద్: దాయాది దేశం పాకిస్తాన్...
భారతదేశ ఆర్థిక దిశను నిర్ణయించే కేంద...
జనీవా: ఇటీవల భారత్లో వెలుగు చూసిన ని�...
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వైద్య విద్యను అభ్�...
వచ్చిన ఆదాయంతో దేనికీ అంతగా ఇబ్బందుల...
ప్లాటిపస్ అనే జంతువు ప్రపంచంలోనే అత...
కొన్ని కొవ్వులు, నూనెలను ఒక బేస్తో క�...
బెంగళూరుకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్...
చైనాలో ఇప్పుడు వింత పరిస్థితి నెలకొం...
ఘజియాబాద్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియా�...
అమెరికానుపట్టికుదపిన లైంగిక నేరాల క�...
మనం విజయం సాధించాలంటే మనమీద మనకి నమ్�...
జబల్పూర్: మధ్యప్రదేశ్ సాంస్కృతిక ర...
లక్నో: పోలీసులు జరుపుతున్న ఎన్కౌంటర...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఎన్సీపీ నేత అజిత�...
సంచలనం ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో టెస్లా �...
న్యూఢిల్లీ: గత ఏడాది నవంబర్ 10న ఢిల్లీ�...
న్యూఢిల్లీ: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయం తీసు�...
Feb 1 2026 2:46 PM | Updated on Feb 1 2026 2:46 PM
కొత్త ఇన్కమ్ టాక్స్