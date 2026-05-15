 IPL 2026: సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న లక్నో | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Live Updates And Highlights
May 15 2026 7:07 PM | Updated on May 15 2026 8:03 PM

IPL 2026 LSG vs CSK Live Updates: ఐపీఎల్‌-2026లో ఏకానా స్టేడియం వేదిక‌గా చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌, ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి.

సీఎస్‌కే రెండో వికెట్‌ డౌన్‌
సీఎస్‌కే రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. 20 పరుగులు చేసిన సంజూ శాంసన్‌.. ఆకాష్ మహారాజ్ సింగ్ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు. 6 ఓవర్లకు సీఎస్‌కే స్కోర్‌: 37/2

సీఎస్‌కే తొలి వికెట్‌ డౌన్‌
31 పరుగుల వద్ద సీఎస్‌కే తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. 13 పరుగులు చేసిన రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌.. ఆకాష్‌ సింగ్‌ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు.

2 ఓవర్లకు సీఎస్‌కే స్కోర్‌: 20/0
2 ఓవ‌ర్లు ముగిసే స‌రికి సీఎస్‌కే వికెట్‌ నష్టపోకుండా 20 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో సంజూ శాంసన్‌(13), రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌(6) ఉన్నారు.

ఐపీఎల్‌-2026లో ఏకానా స్టేడియం వేదిక‌గా చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌, ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన సూప‌ర్ జెయింట్స్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ పేసర్‌ స్పెన్సర్‌ జాన్సన్‌ సీఎస్‌కే తరపున అరంగేట్రం చేశాడు. అదేవిధంగా లక్నో జట్టులోకి అబ్దుల్‌ సమద్‌, ముకుల్‌ చౌదరి వచ్చారు.

తుది జట్లు
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్‌), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్‌), ఉర్విల్ పటేల్, కార్తీక్ శర్మ, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, శివమ్ దూబే, ప్రశాంత్ వీర్, అన్షుల్ కాంబోజ్, నూర్ అహ్మద్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, ముఖేష్ చౌదరి

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ : మిచెల్ మార్ష్, నికోలస్ పూరన్, ఐడెన్ మార్క్రామ్, రిషబ్ పంత్(కెప్టెన్‌), ముకుల్ చౌదరి, అబ్దుల్ సమద్, షాబాజ్ అహ్మద్, మహ్మద్ షమీ, మయాంక్ యాదవ్, ఆకాష్ మహరాజ్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్

