కీలకమైన క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌లో క్యాచ్‌ డ్రాప్‌ చేస్తే ఏ ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌ అయినా సాధారణంగా ఏం చేస్తాడు?.. సదరు ఆటగాడిని గట్టిగా మందలిస్తాడు లేదంటే ఇంకోసారి ఇలాంటివి పునరావృతం చేయవద్దని హెచ్చరిస్తాడు.

కానీ సౌతాఫ్రికా దిగ్గజం జాంటీ రోడ్స్‌ స్టైలే వేరు! క్యాచ్‌ డ్రాప్‌ చేసి మంచి పని చేశావంటూ ఆ ఆటగాడిని ప్రశంసల్లో ముంచెత్తాడు. అంతేకాదు.. ‘మ్యాజిక్‌ మైక్‌’ అవార్డు కూడా ప్రదానం చేశాడు.

ఇంతకీ విషయమేమిటంటే.. ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ శుక్రవారం చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో తలపడింది. సొంతమైదానం ఏక్నాలో టాస్‌ గెలిచిన లక్నో తొలుత ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ఈ క్రమంలో సీఎస్‌కే నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 176 పరుగులు చేసింది. అజింక్య రహానే(36), మొయిన్‌ అలీ(30) రాణించగా.. నాలుగో స్థానంలో వచ్చిన రవీంద్ర జడేజా 57, ఎనిమిదో నంబర్‌ బ్యాటర్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని 28(9 బంతుల్లో) పరుగులతో ఆఖరి వరకు అజేయంగా నిలిచారు.

అయితే ఆఖర్లో ధోని మెరుపుల కారణంగానే చెన్నై 150 పరుగుల మార్కు దాటగలిగింది. నిజానికి ఎనిమిదో స్థానంలో వచ్చిన ధోనిని బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌లో ఇంకాస్త ముందు పంపినా.. లేదంటే ఇంకొన్ని బంతులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఇచ్చినా స్కోరు మరింత పెరిగేదే!

అయితే, లక్నో బ్యాటర్‌ దీపక్‌ హుడా చేసిన పొరపాటు కారణంగా ధోని రాక ఆలస్యమైంది. చెన్నై ఇన్నింగ్స్‌ పదిహేడో ఓవర్లో మొహ్సిన్‌ ఖాన్‌ బౌలింగ్‌లో రవీంద్ర జడేజా లాంగాన్‌ మీదుగా షాట్‌ ఆడగా... బంతిని తప్పుగా అంచనా వేసిన హుడా కారణంగా అది సిక్సర్‌గా నమోదైంది.

అదే విధంగా జడ్డూ ఫిఫ్టీ కూడా పూర్తైంది. అలా లైఫ్‌ పొందిన జడ్డూ ఆఖరి వరకు నాటౌట్‌గా ఉన్నాడు. మరోవైపు.. అతడికి తోడైన ధోని కూడా చివరి వరకు అజేయంగా నిలిచాడు.

ఈ నేపథ్యంలో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌ తమ విజయంలో దీపక్‌ హుడాది కూడా కీలక పాత్ర అంటూ లాజిక్‌ వెదికాడు. ‘‘బర్త్‌ డే బాయ్‌ దీపక్‌ హుడా.. ఆ బాల్‌ను సిక్సర్‌గా వెళ్లనిచ్చి మంచి పనిచేశాడు.

నిజానికి ఇది తెలివైన నిర్ణయం. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాటి వల్లే కదా ధోని రాక ఐదు బంతుల పాటు ఆలస్యమైంది’’ అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు. తమ జట్టు ఆనవాయితీ ప్రకారం మ్యాజిక్‌ అవార్డును దీపక్‌ హుడాకు బహూకరించాడు.

ఇక జాంటీ రోడ్స్‌ చెప్పిన లాజిక్‌తో లక్నో డ్రెసింగ్‌రూంలో నవ్వులు పూశాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఫ్రాంఛైజీ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేసింది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం కోసం లక్నో ఆఖరి వరకు పోరాడాల్సి వచ్చింది.

అయితే.. కేఎల్‌ రాహుల్‌ కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ (53 బంతుల్లో 82) కారణంగా 8 వికెట్ల తేడాతో జయభేరి మోగించింది. ఇరు జట్ల మధ్య చెన్నై వేదికగా ఏప్రిల్‌ 23న మళ్లీ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది.

MSD, Hoody, Magic Mike - Only Jonty could've done this 😂 pic.twitter.com/VBnmQwcfvs

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 20, 2024