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భారత వెటరన్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. టీమిండియాలో పునరాగమనం చేయాలన్న అతడి కల సాకారమయ్యేలా సెలక్టర్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా ఐదు టీ20ల సిరీస్లో తలపడే 16 మంది సభ్యుల జట్టులో భువీకి చోటిచ్చారు.
ఈ సిరీస్ ద్వారా సీనియర్ పేస్ బౌలర్ భువీకి నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ తొలిసారి భారత జట్టులో సెలక్టర్లు స్థానం కల్పించడం విశేషం. కాగా 36 ఏళ్ల భువీ టీమిండియా తరఫున 2022 నవంబర్లో చివరి మ్యాచ్ ఆడాడు.
నిలకడగా రాణిస్తూ
అయితే, దేశీ క్రికెట్, ఐపీఎల్లో భువీ నిలకడగా రాణిస్తూ టీమిండియా సెలక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. గత రెండు ఐపీఎల్ సీజన్లలో కలిపి 45 వికెట్లు తీసి ఆర్సీబీ టైటిల్స్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి జాతీయ జట్టు నుంచి తాజాగా పిలుపు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా మాజీ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్, ఆర్సీబీ మెంటార్, కోచ్ అయిన దినేశ్ కార్తిక్ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు.
నాలుగేళ్ల సమయం పట్టింది.. సెలక్టర్లకు ధైర్యం వచ్చింది
భువీ రీఎంట్రీపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ.. ‘‘అతడిని తిరిగి జట్టులోకి తీసుకోవడానికి నాలుగేళ్ల సమయం పట్టింది. నిలకడగా రాణిస్తున్న ఆటగాడిని ఎంపిక చేసే ధైర్యం చేసినందుకు ముందుగా సెలక్టర్లకు అభినందనలు. గతేడాది టీమిండియా ఎంతో మంది పేసర్లను ఆడించి ప్రయోగాలు చేసింది.
అద్భుతమైన ఆప్షన్
అయితే, కేవలం నైపుణ్యం ఒక్కటే చూడాలంటే మీకు భువీ ఒక్కడే అద్భుతమైన ఆప్షన్. ఆ విషయం ఇప్పటికైనా తెలుసుకున్నారు. అతడి బౌలింగ్ సూపర్గా ఉంటుంది. కొత్త బంతితో అతడు రాణిస్తాడు. రెండు వైపులా బంతిని స్వింగ్ చేయగలడు. డెత్ ఓవర్లలో ఒత్తిడిని తట్టుకుని పొదుపుగా బౌలింగ్ చేయడంలోనూ దిట్ట.
ఆనందంగా ఉంది
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో పునరాగమనం చేసేందుకు అతడు అన్ని విధాలా అర్హుడు. టీమిండియా తరఫున భువీ మళ్లీ ఆడుతుంటే చూడాలని ఉంది. ఇటీవల హాంకాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నీలో భారత జట్టుకు భువీ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. అప్పుడు కూడా సంతోషించాను. అయితే, ఇప్పుడు అతడి టీమిండియా రీఎంట్రీ గురించి తెలిసి మరింత ఆనందంగా ఉంది’’ అని దినేశ్ కార్తిక్ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు.
కాగా న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్కు కూడా భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాను సెలక్టర్లు ఎంపిక చేయలేదు. ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్ సిరీస్లో ఆడుతున్న జట్టుతో పోలిస్తే రవి బిష్ణోయ్ స్థానంలో వరుణ్ చక్రవర్తి రాగా... 16వ ప్లేయర్గా భువీకి స్థానం దక్కింది. భారత్, కివీస్ మధ్య అక్టోబర్ 22 – నవంబర్ 1 మధ్య 5 టీ20 మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్కు భారత జట్టు:
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, నితీశ్కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్.