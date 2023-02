Aiden Markram: మరి కొద్ది రోజుల్లో ఐపీఎల్‌-2023 సీజన్‌ ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఫ్రాంచైజీ ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 23) తమ నూతన సారధి పేరును అధికారికంగా ప్రకటించింది. మినీ ఐపీఎల్‌గా పరిగణించబడే సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌లో (ఎస్‌ఏ20) తమ సిస్టర్‌ ఫ్రాంచైజీ అయిన సన్‌రైజర్స్‌ ఈస్ట్రన్‌ కేప్‌ను ఛాంపియన్‌గా నిలబెట్టిన సఫారీ ఆటగాడు ఎయిడెన్‌ మార్క్రమ్‌ను ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ యాజమాన్యం కెప్టెన్‌గా నియమించింది. నిరీక్షణకు తెరపడింది.. ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ కొత్త కెప్టెన్‌ ఎయిడెన్‌ మార్క్రమ్‌కు హలో చెప్పండి అంటూ ట్విటర్‌లో ఓ వీడియోను పోస్ట్‌ చేసింది.

THE. WAIT. IS. OVER. ⏳#OrangeArmy, say hello to our new captain Aiden Markram 🧡#AidenMarkram #SRHCaptain #IPL2023 | @AidzMarkram pic.twitter.com/3kQelkd8CP

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 23, 2023