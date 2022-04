Delhi Capitals All Rounder Mitchell Marsh Test Positive For Covid: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ క్యాంప్‌లో కరోనా కల్లోలం కొనసాగుతుంది. మూడు రోజుల కిందట (ఏప్రిల్ 15) జట్టు ఫిజియో ప్యాట్రిక్‌ ఫర్హాట్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ కాగా, తాజాగా ఇద్దరు ఆటగాళ్లు మహమ్మారి బారిన పడ్డారని సమాచారం. కోవిడ్‌ పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయిన వారిలో ఆల్‌రౌండర్‌ మిచెల్‌ మార్ష్‌ ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే మార్ష్‌కు ఇవాళ ఉదయం నిర్వహించిన ర్యాపిడ్‌ యాంటిజెన్‌ టెస్ట్‌లో పాజిటివ్ రిపోర్ట్‌ వచ్చిందని, అనంతరం చేసిన ఆర్టీపీసీఆర్‌ పరీక్షల్లో నెగిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయ్యిందని రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

Australian all-rounder Mitchell Marsh has tested negative in his mandatory RT-PCR test after returning a positive Rapid Antigen Test (RAT), meaning the IPL match between Delhi Capitals and Punjab Kings on Wednesday will go on as scheduled - via PTI#IPL2022 #DCvPBKS

