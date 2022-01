IND Vs SA 3rd Test: పీటర్సన్ స్టన్నింగ్ క్యాచ్.. నిరాశతో వెనుదిరిగిన పుజారా

Keegan Petersen Stunning Catch: దక్షిణాఫ్రికాతో ఆఖరి టెస్ట్‌ మూడో రోజు ఆటలో అద్భుతం చోటు చేసుకుంది. సఫారీ ఆటగాడు కీగన్‌ పీటర్సన్‌.. పక్షిలా గాల్లోకి ఎగురుతూ రెప్పపాటులో అద్భుతమైన క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. కీలక మ్యాచ్‌లో తప్పక రాణిస్తాడని భావించిన పుజారా.. పీటర్సన్‌ స్టన్నింగ్‌​ క్యాచ్‌ పట్టడంతో చేసేదేమీ లేక నిరాశతో వెనుదిరిగాడు. మూడో రోజు తొలి ఓవర్‌ రెండో బంతికే మార్కో జన్సెన్‌ బౌలింగ్‌లో పుజారా ఔటయ్యాడు. ఫలితంగా భారీ స్కోర్‌పై కన్నేసిన టీమిండియాకు ఆదిలోనే భారీ షాక్‌ తగిలినట్లైంది.

Keegan Petersen with a magnificent catch on the second ball of the day😍 #SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/zqcAtMahSi

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 13, 2022